ตร.สรุปภาพรวมปีใหม่ 2569 บรรลุเป้าหมาย มาตรการเข้ม 3 ด้าน อุบัติเหตุลดลง ฝากบ้านปลอดภัยทุกหลัง

โฆษก ตร. สรุปภาพรวมการดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่ 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ย้ำมาตรการเข้ม 3 ด้านคุมพื้นที่–จราจร–บริหารจัดการ ส่งผลอุบัติเหตุลดลง ประชาชนร่วม “ฝากบ้านกับตำรวจ” กว่า 9 พันหลัง ไม่พบเหตุร้าย ผบ.ตร.ขอบคุณตำรวจทั่วประเทศและประชาชนที่ให้ความร่วมมือ
วันนี้ (7 ม.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงภาพรวมผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ว่า ตามที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มอบนโยบายและสั่งการกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ยกระดับมาตรการ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย, ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน, และด้านการบริหารจัดการ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมานั้น ผลการปฏิบัติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ในด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางมาตรการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในลักษณะ "เครือข่ายใยแมงมุม" ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดงาน และพื้นที่สำคัญต่างๆ สำหรับโครงการ "ฝากบ้านกับตำรวจ" เพื่อดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 มีประชาชนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 9,071 หลัง ผลการดำเนินงานพบว่าบ้านทุกหลังมีความปลอดภัยและได้ทยอยส่งคืนแก่เจ้าของครบถ้วนเรียบร้อย
สำหรับด้านการจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้สรุปสถิติในช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น วันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 เกิดอุบัติเหตุสะสม 1,511 ครั้ง, ผู้บาดเจ็บ 1,464 คน, ผู้เสียชีวิต 272 ราย ทั้งนี้ สถิติดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรทั่วประเทศกว่า 17,550 ครั้ง และมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดใน 10 ข้อหาหลัก รวมสะสม 491,436 ราย โดยเฉพาะข้อหาเมาแล้วขับ พบผู้กระทำผิด 18,098 ราย และมีผู้กระทำผิดซ้ำในข้อหาดังกล่าวจำนวน 139 ราย ล่าสุดได้มีการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้านการบริหารจัดการและการควบคุมการปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบำรุงขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเทศกาล
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัยร่วมกัน