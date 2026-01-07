รวบหนุ่มใหญ่แทง รปภ.เพื่อนร่วมงานดับ หลังมีปัญหาทะเลาะเรื่องเข้าเวรดึก

ตำรวจจับชายวัย 51 ปี ก่อเหตุใช้มีดแทง รปภ.เพื่อนร่วมงานเสียชีวิตในบริษัทดัง ย่านบางกะปิ หลังมีปากเสียงทะเลาะปัญหาเรื่องงานเข้าเวรผลัดดึก
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุพบศพชายเสียชีวิตคาป้อม รปภ.ภายในบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง ซอยรามคำแหง 26 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จึงได้ไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบศพนายต้าน อายุ 51 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ บริเวณใกล้เคียงพบคราบเลือด และตรวจพบว่าบริเวณหน้าอกและลำตัวถูกแทงจากอาวุธมีคมจำนวนหลายแผล จากนั้นจึงได้ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจที่เกิดเหตุ เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.68 เวลาประมาณ 06.00 น.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (7 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.หัวหมาก พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.4 จับกุม นายศราวุธ อายุ 51 ปี จับกุมได้ที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 08.50 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเหตุดังกล่าวนั้น พล.ต.ท.สยาม จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก ร่วมกับ กก.สส.บก.น.4 เร่งรัดติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด ต่อมาได้ทำการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานจนทราบตัวผู้ก่อเหตุ จึงขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับนายศราวุธ อายุ 51ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 7554/2568 ลงวันที่ 31 ธ.ค.2568 โดยกระทำความผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร”
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้เป็นผู้ก่อเหตุฆ่านายต้าน ผู้เสียชีวิตจริง โดยสาเหตุมาจาก ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาและผู้ตายได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันมาก่อนประมาณ 3 เดือน โดยได้ทะเลาะกันเรื่องปัญหาในที่ทำงานเกี่ยวกับการเข้าเวร รปภ.ผลัดดึก จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 เดือน ผู้ต้องหาได้ทะเลาะวิวาทกับคนตาย โดยได้ผลักคนตายล้มลงเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ แล้วคนตายไปฟ้องหัวหน้า รปภ. เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาไม่พอใจ
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.68 เวลาประมาณ 04.00 น. ผู้ต้องหาได้ขี่รถ จยย.ออกจากป้อม รปภ.ประตู 11 ไปหาผู้ตายที่ประตู 5 ของบริษัท เมื่อไปถึงได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกัน ผู้ต้องหาได้ต่อยผู้ตายล้มลงแล้วใช้อาวุธมีดซึ่งอยู่ในป้อมที่เกิดเหตุแทงบริเวณลำตัวผู้ตายเป็นเหตุให้เสียชีวิต
โดยจากนั้นได้เดินหลบหนีไปขึ้นรถแท็กซี่บริเวณกลางซอยรามคำแหง 65 ไปลงยังสถานีขนส่งหมอชิต จากนั้นนั่งรถเมล์หลบหนีไปหลบซ่อนตัวย่านสมุทรสาคร ก่อนที่จะหานั่งต่อรถตู้จำนวนหลายต่อหลบหนี กระทั่งวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้นั่งรถตู้หลบหนีมาถึง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จนกระทั่งต่อมาวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 8.50 น. ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้สำเร็จ จากนั้นได้นำตัวไปตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป