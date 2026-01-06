"กรมคุก" โต้ "ทนายตั้ม" ซูบผอม! ยันร่างกายปกติแต่มีโรคไขมันในเลือดสูง อาการเครียดบ้าง

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ แจง "ทนายตั้ม" อยู่ในความดูแลของจิตแพทย์อย่างใกล้ชิด มีภาวะความเครียดเป็นบางครั้ง ยืนยันร่างกายปกติ-ไม่มีโรคร้ายแรง
จากกรณีสื่อมวลชนได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำฯ ด้วยคดีฉ้อโกง โดยมีข้อมูลว่า สภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีลักษณะซูบผอม จิตใจอ่อนแอ และต้องพึ่งยากล่อมประสาทเพื่อช่วยการนอนหลับ นั้น
วันนี้ (6 ม.ค.) กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ปัจจุบัน นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" ยังคงอยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยได้รับตัวตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พ.ย.67 เป็นผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์-ฎีกา ซึ่งปัจจุบันสภาพร่างกายทั่วไปปกติดี ไม่ปรากฎว่า มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงแต่อย่างใด มีโรคประจำตัวไขมันในเลือดสูง ซึ่งได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสุขภาพจิต มีภาวะความเครียดเป็นบางครั้ง โดยอยู่ในการดูแลของจิตแพทย์อย่างใกล้ชิด
กรมราชทัณฑ์ ยังคงควบคุมดูแลผู้ต้องขังทุกรายตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (Standard Operating Procedures : SOPs) อย่างเคร่งครัด เรือนจำและทัณฑสถานได้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ต้องขังทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีการจัดบริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การประเมินสุขภาพจิต รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการอย่างเหมาะสม