"ศ.ดร.บังอร-รศ.ดร.ดวงฤทธิ์" ประกาศชวนครอบครัวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมแข่งขันและจะเป็นแชมป์ไปด้วยกัน กับการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อินทนิลเกมส์"

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.69 ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) จัดพิธีให้โอวาทและส่งกำลังใจแก่คณะผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และทัพนักกีฬา(BTU) ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "อินทนิลเกมส์" ครั้งที่ 51 โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ร่วมให้กำลังใจ
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บังอร ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่ทัพนักกีฬาทุกคน ขอให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีน้ำใจนักกีฬา แข่งขันด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัย และขอให้ประสบความสำเร็จ คว้าชัยชนะกลับมาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาม.กรุงเทพธนบุรี มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และประสบการณ์ สามารถป้องกันแชมป์ สมัยที่ 7 ได้อย่างภาคภูมิ
ด้าน รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ ได้กล่าวให้กำลังใจนักกีฬาและทีมงานทุกคน พร้อมอวยพรให้ทุกการแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่น ได้ชัยชนะ ประสบความสำเร็จ คว้าผลงานตามเป้าหมาย และย้ำว่าม.กรุงเทพธนบุรีพร้อมสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาอย่างเต็มที่ในทุกมิติ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ศ.ดร.บังอร ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 5,999,578 บาท แก่ทัพนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9–19 ม.ค.69
นอกจากนี้ ศ.ดร.บังอร ยังได้มอบเงินรางวัลเป็นจำนวน 580,000 บาท ให้แก่ทัพนักกีฬาม.กรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยและสามารถคว้าชัย 58 เหรียญทอง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประเทศชาติ ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ ตัวแทนผู้ฝึกสอนและนักกีฬาม.กรุงเทพธนบุรี ได้มอบของที่ระลึกเป็นเสื้อวอร์มและเสื้อโปโลทีมชาติไทย พร้อมลายเซ็นนักกีฬาทุกคนแก่ ศ.ดร.บังอร และรศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เพื่อแสดงความขอบคุณและความซาบซึ้งในความเมตตาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีมาตลอด
สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 51 ม.กรุงเทพธนบุรี ได้ส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน เข้าร่วมการแข่งขันรวม 22 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ คาราเต้ คอร์สเวิร์ค ฟุตบอล แบดมินตัน ปันจักสีลัต เอแม็ท หมากกระดาน เซปักตะกร้อ เทควันโด ฮับกิโด เทเบิลเทนนิส เทนนิส เปตอง ยูยิตสู มวยไทยสมัครเล่น วูซู คิกบ็อกซิ่ง เรือพาย ปีนหน้าผา และโอเรียนเทียริ่ง
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ กว่า 500 คน เข้าร่วมให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาม.กรุงเทพธนบุรี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้พร้อมทำการแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ และร่วมกันสร้างความสำเร็จคว้าแชมป์มาครองสมัยที่7 ต่อไป