ศาลแขวงเชียงใหม่จัดงาน “ร่มเงาแห่งความดี ปณิธานปีใหม่”ถวายจงรักภักดีพระพันปีหลวง

ศาลแขวงเชียงใหม่จัดงาน “ร่มเงาแห่งความดี ปณิธานปีใหม่”ถวายความจงรักภักดีพระพันปีหลวง และเตรียมลงพื้นที่จัดคาเฟ่กฎหมายในชุมชนให้ ปชช.เข้าถึงความรู้กฎหมาย 23 ม.ค.นี้
วันที่ 6 ม.ค.2568 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” ตามนโยบายนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เพื่อสร้างพื้นที่ความเข้าใจระหว่างกฎหมายและประชาชน ทำให้กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าใจง่าย ช่วยลดความกังวลใจในการติดต่อราชการศาล พร้อมทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พร้อมจัดมุม “ร่มเงาแห่งความดี – ปณิธานปีใหม่” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมและประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ร่วมเขียนความตั้งใจดีต้อนรับปีใหม่ แขวนไว้บนสัญลักษณ์ “ร่มเงาแห่งความดี” เพื่อเป็นพลังความหวังและความดีที่อยากส่งต่อสู่สังคม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างงดงาม
น.ส.สุธาทิพ ยุทธโยธิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้ยังสะท้อนบทบาทใหม่ของศาลแขวงเชียงใหม่ในฐานะศาลที่พร้อมรับฟัง อธิบาย และช่วยเหลือประชาชนทุกขั้นตอน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อประชาชนอย่างแท้จริง
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 5 พื้นที่การเรียนรู้ ได้แก่
1. มุมนิทรรศการ “พระพันปีหลวง” เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายและงานยุติธรรม รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร
2. Justice Café – คาเฟ่กฎหมายศาลแขวงเชียงใหม่
ซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่สนทนากฎหมายแบบเป็นกันเอง ภายใต้แนวคิด “จิบกาแฟ และเปลี่ยนความเข้าใจในกฎหมาย” เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้พิพากษาในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
3. มุม “ช้างศาลถามตอบ” เป็นมุมให้บริการตอบคำถามด้านกฎหมายง่าย ๆ ผ่านการสแกน QR Code ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย และเป็นมิตร
4. มุม “ลานนายุติธรรม” เป็นบรรยายกฎหมายสั้น 15–20 นาที โดยบุคลากรศาล ก่อนต่อยอดสู่การให้คำปรึกษาภาคสนามแบบใกล้ชิด เพื่อคลายความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
5. มุม “ยุติธรรมอ่านได้” จะมีการนิทรรศการอินโฟกราฟิกที่นำเสนอขั้นตอนศาล และภารกิจขององค์กรศาลยุติธรรมในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ และเหมาะกับทุกวัย
น.ส.สุธาทิพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเเละผู้อำนวยการฯ ศาลแขวงเชียงใหม่ และบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกันแสดงเจตจำนงในการพัฒนาบริการเชิงรุก และสร้างความไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจ โดยดำเนินโครงการ “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเน้นผ่าน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่
1. Justice Cafe @Court คาเฟ่กฎหมายภายในศาลแขวงเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาซักถามข้อสงสัย และสนทนากฎหมายในบรรยากาศเป็นกันเองสะท้อนภาพลักษณ์ว่า”ศาลเป็นพื้นที่ของประชาชนทุกคน”
เเละ 2. Justice Cafe on Tour ที่จะเป็นการลงพื้นที่จัดคาเฟ่กฎหมายในชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ โดยกิจกรรมจะจัด อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ ศาลแขวงเชียงใหม่มีกำหนดการจัด Justice Cafe on Tour การลงพื้นที่จัดคาเฟ่กฎหมายในชุมชน ณ ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ม.ค. 69 เวลา 16:30 -18:30 น.