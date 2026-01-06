รอง จตช.แจงคดี "บิ๊กต่อ" เร็วกว่าคดี "บิ๊กโจ๊ก"

รอง จตช. ชี้แจงข้อครหาสังคม ยันคดี "บิ๊กต่อ"อยู่ในขั้นตอนการไต่สวนของ ป.ป.ช. แล้ว ส่วนคดี "บิ๊กโจ๊ก"ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานรอการพิจารณา
วันนี้ ( 6 ม.ค. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. กล่าวถึงกรณีมีผู้เปรียบเทียบความแตกต่างในการดำเนินคดีระหว่าง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีต ผบ.ตร. หรือ "บิ๊กต่อ" กับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. หรือ "บิ๊กโจ๊ก" ว่า อยากชี้แจงให้สังคมเข้าใจว่า ที่ผ่านมาการดำเนินการคดีของบิ๊กต่อ ไม่ได้ล่าช้า ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการไต่สวนของ ป.ป.ช. แล้ว แต่คดีที่เกิดความล่าช้ากลับเป็น คดีของ บิ๊กโจ๊ก ที่จนถึงตอนนี้คดีดังกล่าวยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนใด ๆ ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน รอการพิจารณาของ ป.ป.ช.
"หากเปรียบเทียบกัน คดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานต้องส่งไปยัง ป.ป.ช. ในคดีของบิ๊กต่อมีผู้ร้องเรียนเข้ามา และทาง ป.ป.ช. ตรวจสอบแล้ว จึงมีการสั่งไต่สวนไปแล้ว 2 คดี ส่วนคดีของบิ๊กโจ๊ก ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายมินนี่ BNK MASTER หรือคดีแจงทรัพย์สินเท็จ ทั้งหมดยังอยู่ใน ป.ป.ช. และยังไม่มีการพิจารณาอย่างเป็นทางการ ทั้งที่เหตุเกิดตั้งแต่ปี 2566 แต่ขณะที่คดีของบิ๊กต่ออยู่ในชั้นไต่สวนแล้ว"พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าว
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า คำชี้แจงนี้ตอกย้ำความแตกต่างของเส้นทางการดำเนินคดีระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองราย โดยคดีของบิ๊กต่อมีความคืบหน้าในเชิงการตรวจสอบและไต่สวน ขณะที่คดีของบิ๊กโจ๊กยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและการส่งสำนวนเข้าสู่ ป.ป.ช. เพียงเท่านั้น