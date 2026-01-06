ทหาร ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สกัดจับกระบะขนยาบ้า มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2569 พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมาก จากบริเวณชายแดน จ.กาญจนบุรี เข้ามายังพื้นที่ตอนใน
จึงสั่งการให้ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และ พ.ต.อ. ปริญญา ใคร่ครวญ ผู้กำกับการสภ.ภูธรทองผาภูมิ จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135, ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ และ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ บริเวณ จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ต่อมาเวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ พบรถยนต์ ยี่ห้อ Toyota สีเทา หมายเลขทะเบียน กล 4769 กรุงเทพมหานคร ลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ขับมาจาก อ.สังขละบุรี มุ่งหน้า อ.เมืองกาญจนบุรี จึงให้สัญญาณหยุดรถเพื่อตรวจสอบ แต่รถยนต์กระบะคันดังกล่าวเร่งเครื่องยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังไล่ติดตามไปจนกระทั่งรถยนต์ต้องสงสัยเสียหลักลงข้างทาง บริเวณ บ้านผาอ้น ม.3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี หลังจากนั้นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ภายหลังการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวอย่างละเอียด พบยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน 5 มัด รวมทั้งสิ้น 10,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ ซึ่งคาดว่าผู้กระทำความผิดกำลังจะลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในเพื่อนำไปจำหน่าย แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางยาเสพติดและรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ส่ง สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลการจับกุมต่อไป