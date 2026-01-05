xs
ผู้สมัคร ส.ส. ลงพื้นที่หาเสียง พกใบมะยม แขวนหลวงปู่ชอบ เผยเป็นเคล็ดลับ ให้ประชาชน นิยมชมชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อวันที่ 4 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอธิวัฒน์ สอนเนย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เขต 6 หมายเลข 3 ลงพื้นที่พบปะประชาชนได้ขึ้นรถหาเสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเดินเท้าเยี่ยมเยียนประชาชนตาม ชุมชน และหมู่บ้านในเขตชุมชนเมือง เขตตำบลบึงยี่โถ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง

นายอธิวัฒน์ กล่าวเปิดเผย หลังจากที่ได้เดินมาสองพื้นที่ในพื้นที่ลาดสวายและพื้นที่บึงยี่โถกระแสตอบรับค่อนข้างก็ดีพอสมควรก็เป็นที่ชื่นใจและรู้สึกหายเหนื่อย

โดยในเขตที่ 6 มี 3 ตำบลก็คืออำเภอธัญบุรี เฉพาะตำบลบึงยี่โถ อำเภอลำลูกกา ได้แก่ตำบลลาดสวาย และบึงคำพร้อย โดยทั้ง 3 ที่นี้เป็นลักษณะเมืองเหมือนกัน เพราะเป็นชุมชนหนาแน่น เลยไม่มีพื้นที่ไหนที่เป็นพิเศษสุด เพราะทุกพื้นที่พิเศษเหมือนกันหมด ก็ต้องเน้นทั้งสามพื้นที่

ตามนโยบายพรรคเพื่อไทยมีหลายข้อด้วยกันแต่ที่ปรับมาและที่ใช้ในพื้นที่ของเราได้โดยหลักก็คือเรื่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วย ai แล้วก็บ้านเพื่อคนจนบ้านมั่นคงเออให้มีผู้มีรายได้น้อยให้อยู่แบบถูกกว่าเช่า ประมาณ 4000 บาทต่อครัวเรือน แล้วก็ลดหนี้ โดยการลดหนี้ 100,000 บาท อยู่ในขั้นขั้นตอนของการยกหนี้ให้โดยกล่าวว่าการยกหนี้ไม่ใช่เป็นกระแสแต่เป็นเป็นการลดภาระให้ทุกคน สามารถเดินต่อได้ไม่ต้องให้ดอกเบี้ยมาทบต้นทบดอก วันวัน ตื่นเช้ามาทำงานพอสิ้นเดือนก็ต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้ ส่วนเรื่องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ของเราอาจจะห่างไปหน่อยแต่อาจจะมีประชาชนในพื้นที่ลาดสวาย จะได้ประโยชน์บางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลาดสวายเพราะอยู่ใกล้สถานีคูคตมากที่สุด ส่วนบึงคำพร้อยอาจจะไกลไปนิดนึง

โดยกลยุทธ์ในการลงพื้นที่ของผมก็จะใช้ลักษณะการเดินเป็นส่วนใหญ่ โดยการเดินทุกบ้าน เคาะทุกหลัง เพื่อสอบถามปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนว่าติดขัดปัญหาอะไรจะให้ช่วยแก้ตรงไหน บางเรื่องอาจจะเป็นในส่วนของทางเทศบาล ก็จะจะมีหน้าที่คอยประสานงานให้ ตามสโลแกนเรามา เป็นผู้แทนราษฎร ทั้งระดับรัฐบาลและระดับท้องถิ่นเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เป็นพี่น้องประชาชนเราจะทำให้ดีที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายอธิวัฒน์มีเคล็ดลับส่วนตัวในการลงพื้นที่หาเสียง โดยพกใบมะยมติดตัวไว้ในกระเป๋า เพื่อเสริมความเป็นที่นิยมและความชื่นชอบจากประชาชน รวมถึงคล้องวัตถุมงคลหลวงปู่ชอบ วัดวังสมบูรณ์ จังหวัดเลย ซึ่งได้รับมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีคนรักใคร่ชื่นชอบ







