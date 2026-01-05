ฉลองวันเกิด “สิระ เจนจาคะ” พ้นโทษ 6 เดือน คดีหมิ่นประมาท "หมอเหรียญทอง"

MGR Online - โฆษกราชทัณฑ์ แจง "สิระ เจนจาคะ" คุมขังครบ 6 เดือน คดีหมิ่นประมาท "หมอเหรียญทอง" ผอ.รพ.พระมงกุฎฯ หลังมีภาพจัดงานวันเกิด ครบรอบ 62 ปี
วันนี้ (5 ม.ค.) นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณี นายสิระ เจนจาคะ อดีต สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีภาพปรากฏจัดงานวันเกิดครบรอบ 62 ปี ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังเคยถูกตัดสินจำคุก ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา , บุกรุกฯ รพ.พระมงกุฎวัฒนะ รวมจำคุก 16 เดือน ไม่รอลงอาญา แต่จำเลยยื่นอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ต่อมา จำเลยยื่นฎีกา และได้รับการประกันตัว กระทั่งศาลแขวงดอนเมือง อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา พิพากษาจำคุก นายสิระ 6 เดือน 20 วัน ไม่รอลงอาญา ก่อนคุมตัวเข้าเรือนจำฯ ว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า นายสิระ เจนจาคะ มีโทษจำคุก 2 คดี ดังนี้ คดีแรก หมิ่นประมาท บุกรุก โทษจำคุก 6 เดือน 20 วัน โดยจำคุกนับแต่วันที่ 18 มิ.ย.68 และได้พ้นโทษไปเมื่อวันที่ 4 ม.ค.69
"ส่วนคดีที่ 2 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา โทษจำคุก 8 เดือน โดยนับโทษจำคุกตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.69 จะพ้นโทษในวันที่ 1 ก.ย.69 แต่คดีนี้ ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ฎีกา ปัจจุบัน นายสิระ เจนจาคะ จึงได้พ้นโทษในกรณีของคดีหมิ่นประมาท และบุกรุก ซึ่งมีโทษจำคุก 6 เดือน 20 วัน ไปเมื่อวันที่ 4 ม.ค.69 เรียบร้อยแล้ว"
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายสิระ เจนจาคะ พร้อมด้วย นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ หรือมาดามหลี อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สส. กทม. เขต 9 หลักสี่-จตุจักร (บางส่วน) พรรคพลังประชารัฐ ภรรยาของนายสิระ เจนจาคะ และบุตรชาย ได้ร่วมกันจัดงานวันเกิดครบรอบ 62 ปี ให้นายสิระ ภายในร้านอาหารของครอบครัว ชื่อ ”ครัวเรือนไทย” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น ชื่นมื่น และอบอุ่นจากญาติมิตรที่รอต้อนรับการกลับมาของนายสิระ