"น้องไปป์" เยี่ยม "ลุงทักษิณ" ครั้งแรก! คุยขอให้ตั้งใจเรียน-ฝากความคิดถึง "ยิ่งลักษณ์"

"โอ๊ค-เอม" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" หลังเทศกาลปีใหม่ "ไปป์" ปรากฏตัวครั้งแรก พูดคุยเรื่องการเรียน ฝากความคิดถึง "ยิ่งลักษณ์" ยังห่วงสุขภาพคุณลุงขอให้เข้มแข็ง
วันนี้ (5 ม.ค.) เวลา 09.45 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" , น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยาของนายพานทองแท้ , นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือ "พงศ์" สามีของ น.ส.พินทองทา และ นายศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือ "น้องไปป์" อายุ 23 ปี บุตรชายเพียงคนเดียวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 30 โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ร่วมเข้าเยี่ยมภายในเรือนจำฯ
ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมของ นายศุภเสกข์ หรือ "น้องไปป์" ถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งแรก หลังจากที่ได้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อศึกษาต่อในระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเรียนต่อปริญญาเอก นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจเหมือนเช่นเคย
ต่อมา เวลา 10.50 น. ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายศุภเสกข์ หรือ "น้องไปป์" หลังการเข้าเยี่ยมครั้งแรก ว่า คุณลุงสอบถามคุณแม่ (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ไปป์มาเป็นตัวแทนคุณแม่ พูดคุยกับคุณลุงเรื่องการเรียน ซึ่งคุณแม่ฝากความคิดถึงและความห่วงใยคุณลุง ช่วงเทศกาลปีใหม่ คุณลุงขอให้ไปป์และครอบครัวมีความสุข บอกให้สู้ๆ เรื่องการเรียน ส่วนสุขภาพของคุณลุง ในฐานะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว คุณลุงเป็นคนเข้มแข็งและเป็นนักสู้ มีกำลังใจดี
ด้าน น.ส.พินทองทา เผยสั้นๆ ว่า วันเด็กแห่งชาติ ทางเรือนจำกลางคลองเปรม จะเปิดให้มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิด หากมีโอกาสได้พาหลานๆ มาก็จะมา
ส่วน นายพานทองแท้ ระบุว่า ตนก็พูดคุยเรื่องหลานเป็นหลัก เพราะคุณพ่อก็คิดถึงหลาน หลานก็คิดถึงคุณปู่ ส่วนการขอพรคุณพ่อในช่วงปีใหม่นั้น ก็มีการส่งกำลังใจให้กันและกัน