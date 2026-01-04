ตร.ระดมกำลังรับมือขากลับปีใหม่ คาดวันนี้รถเข้ากรุงพุ่ง 6.4 คัน สั่งเปิดช่องทางพิเศษทุกสายหลัก

รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจการจราจรขากลับปีใหม่ 2569 เผยรถเข้ากรุงกว่า 6.3 แสนคัน คาดวันนี้พุ่งกว่า 6.4 แสน สั่งเปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถทุกเส้นหลัก
วันนี้ (4 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจสภาพการจราจรและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร., พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ รอง ผบก.จร. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจจราจรได้รายงานสภาพการจราจร ช่วงบ่ายวันนี้ถนนที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร การจราจรยังคล่องตัว ไม่มีท้ายแถวสะสม คาดการณ์ปริมาณรถจะมีจำนวนมากขึ้นในช่วงเย็น-ค่ำ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด และการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
จากนั้น เวลาประมาณ 14.30 น. พล.ต.อ.สำราญฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป และมอบสิ่งของให้กำลังใจตำรวจทางหลวง ณ ศูนย์ควบคุมบริหารจัดการจราจร CCTV ชั้น 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยมี พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วย พ.ต.อ.มีชัย กำเนิดพรม, พ.ต.อ.ชาคริต มงคลศรี, พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่, พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นหน่วยหลักในการบริหารจัดการจราจร ประสานกับตำรวจพื้นที่และหน่วยงานข้างเคียง ซึ่งตำรวจทางหลวงจะใช้ศูนย์ควบคุมบริหารจัดการจราจร มีกล้อง CCTV เป็นเหมือน AI ช่วยในการทำงาน ติดไว้ตามเส้นทางสายสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่น ดูสภาพจราจร เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ วางแผนจัดการจราจร โดยเฉพาะการเปิดช่องทางพิเศษในเส้นการจราจรสำคัญ รวมทั้งมีสายด่วนหมายเลข 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยรับสาย ให้คำแนะนำ ประสานตำรวจทางหลวงในพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
สำหรับสถานภาพการจราจร ตำรวจทางหลวงรายงานว่าเมื่อวานที่ผ่านมา (3 มกราคม 2569) มีประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร กว่า 636,453 คัน มากกว่าปีใหม่ 2568 ที่ผ่านมา 17% คาดว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชน จะมีปริมาณจราจรหนาแน่นใกล้เคียงหรือมากกว่า
โดยบ่ายวันนี้ ประชาชนเริ่มเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีปริมาณรถ จำนวน 644,572 คัน และวันที่ 5 มกราคม 2569 คาดว่ามีจำนวน 569,154 คัน สำหรับเส้นทางการจราจรที่รถหนาแน่น สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.2 ถนนมิตรภาพ จะติดสะสมตามแยกไฟจราจร ตั้งแต่แยกเมืองพล จ.ขอนแก่น, แยกสีดา - แยกบ้านวัด - แยกตลาดแค จ.นครราชสีมา ก่อนจะเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา เชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ M6 ซึ่งตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษตามแผนรองรับแล้ว
ส่วนถนน 24 โชคชัย-เดชอุดม จะติดสะสมตามแยกสัญญาณไฟตั้งแต่แยกปราสาท จ.สุรินทร์, แยกประโคนชัย แยกนางรอง จ.บุรีรัมย์, แยกโชคชัย จ.นครราชสีมา ประชาชนบางส่วนจะเดินทางใช้ช่องตะโก ทล.348 ตำรวจทางหลวงจะเปิด-ปิดช่องทางพิเศษ ยกรถขึ้นลงเขา ซึ่งวันนี้เปิดไปแล้ว 5 ครั้ง และจะหนาแน่นช่วง ทล.304 วังน้ำเขียว-กบินทร์บุรี ซึ่งจะเปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถเช่นกัน
ส่วนมอเตอร์เวย์ M6 จะหนาแน่นช่วงจุดที้เป็นคอขวดด่านสีคิ้วและด่านปากช่อง หลังจากนั้นจะคล่องตัวจนถึงทางหลวงที่วงแหวนตะวันออกและตะวันตก
สายภาคเหนือ รถหนาแน่นบริเวณจุดซ่อมสร้าง ทล.117 เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ต่อเนื่องมายังสายเอเชีย ทล.32 ตามแยกสัญญาณไฟและหน้าสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งจะติดขัดมากสุดที่ต่างระดับบางปะอิน เพื่อเชื่อมต่อเข้ากรุงเทพมหานคร จะมีตำรวจทางหลวงคอยจัดการจราจร
สายใต้รถจะหนาแน่นที่แยกวังมะนาว และบริเวณน้ำทะเลหนุนถนนพระรามที่ 2 ช่วงบางโทรัด ตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกจราจรทั้ง 2 จุด
รอง ผบ.ตร. ได้กำชับตำรวจทางหลวงในการบริหารจัดการจราจรขากลับเข้ากรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจราจรตามแยกสัญญาณไฟ การเปิดช่องทางพิเศษให้ดำเนินการโดยเร็ว ส่งต่อข้อมูลกับตำรวจท้องที่และหน่วยงานข้างเคียงเพื่อบูรณาการปฏิบัติร่วมกัน พร้อมชมเชยการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี โดยหลังปีใหม่ก็ให้ประชุมหารือร่วมถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ในเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.อ.สำราญ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจทางหลวง และกองบังคับการตำรวจจราจร ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร โทร. 1197, สายด่วนตำรวจทางหลวง โทร. 1193 หรือสามารถรับชมการจราจรแบบเรียลไทม์ที่ได้ที่เพจ “ตำรวจทางหลวง” จะมีการไลฟ์สดการจราจรในจุดสำคัญที่ประชาชนเดินทาง