เข้มงวดปีใหม่ "คุมประพฤติ" เมาแล้วขับ สะสม 5 วัน 2,957 คดี "นนทบุรี" รั้งอันดับ 1

MGR Online - "อธิบดีกรมคุมประพฤติ" เผย สนับสนุนจุดตั้งตรวจด่าน เทศกาลปีใหม่ ควบคุมความปลอดภัย วันที่ 5 "เมาขับ" 164 คดี ยอดสะสม 2,957 คดี
วันนี้ (4 ม.ค.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำวันที่ 3 ม.ค.69 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของมาตรการควบคุมเข้มงวด พบว่า มีคดีเข้าสู่ระบบ ทั้งสิ้น 164 คดี เนื่องจากเป็นวันที่ศาลปิดทำการ โดยเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 164 คดี คิดเป็นร้อยละ 100
ขณะที่ยอดคดีสะสมตลอด 5 วัน (30 ธ.ค.68 – 3 ม.ค.69) รวมทั้งสิ้น 3,123 คดี แบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 2,957 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.68 , ขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13 , ขับเสพ จำนวน 160 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.12 และ ขับซิ่ง จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.07
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 223 คดี พบว่าในปีนี้ มีจำนวน 164 คดี ลดลง 13 คดี ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.นนทบุรี จำนวน 290 คดี , 2.กรุงเทพมหานคร จำนวน 241 คดี และ 3.สมุทรปราการ จำนวน 178 คดี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ย้ำมาตรการช่วงควบคุมเข้มข้น ยังคงเดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการผสานกำลังให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ณ หน่วยบริการประชาชน ทั้งในจุดตรวจหลักและด่านชุมชน รวมถึงการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 272 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 2,754 ราย เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569