“ธัญญ่า อาร์สยาม” ถอนแจ้งความคู่กรณีโทรป่วน เผยมีอาการป่วยทางจิต

“ธัญญ่า อาร์สยาม” เดินทางมา สน.คันนายาวเข้าพบพูดคุยคู่กรณีโทรศัพท์ก่อกวน เผยถอนแจ้งความแล้ว เพระอีกฝ่ายมีอาการป่วยทางจิต
จากกรณี น.ส.ชัชชญา ทวินันท์ หรือ ธัญญ่า อาร์สยาม นักร้องสาวชื่อดัง เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ สน.คันนายาว หลังมีหญิงปริศนาโทรศัพท์มาคุกคามชีวิตหลายครั้งหลายหน ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา ฝ่ายหญิงปริศนายังคงโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ชีพ ว่ามีคนใกล้คลอดที่บ้านของนักร้องสาว ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (3 ม.ค.) ตำรวจชุดสืบสวน สน.คันนายาว ได้เชิญตัวคู่หญิงปริศนาซึ่งเป็นคู่กรณี น.ส.ชัชชญามาให้ปากคำที่ สน.คันนายาว โดยพบว่าเป็นหญิงอายุ 20 ปี พักอยู่บ้านย่านสมุทรปราการ จากนั้นได้เชิญ น.ส.ชัชชญามาพบกับอีกฝ่ายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
น.ส.ชัชชญา เปิดเผยว่า คู่กรณีเป็นหญิงอายุ 20 ปี มาพร้อมกับลูกน้อย อายุ 3 เดือน และแม่ ซึ่งในตอนแรกทางตำรวจแจ้งเธอว่า คู่กรณีไม่ยอมออกจากบ้านพัก ตำรวจจึงพูดเกลี้ยกล่อมว่าจะให้ไปพบกับ น.ส.ธัญญ่า และจะได้ถ่ายรูปด้วยกันที่ สน. คู่กรณีจึงยอมออกจากบ้านมาพบ น.ส.ธัญญ่า โดยทันทีที่เจอกัน คู่กรณียิ้มดีใจที่ได้เจอตน และชมว่าตนสวย ตนจึงถามคู่กรณีไปว่า ทำไมถึงได้โทรศัพท์ไปก่อกวนจนเกิดความวุ่นวาย รู้ไหมว่าคนอื่นเดือดร้อน คู่กรณียอมรับว่าก่อเหตุเพราะความคลั่งไคล้ และอยากเจอตัวจริงของตน และยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุในปี 2567
อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยทำให้ทราบว่า คู่กรณีมีอาการป่วยทางจิตเวช ขาดรักษามากว่า 6 ปีแล้ว ทำให้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเก็บตัวในบ้าน น.ส.ชัชชญาจึงกำชับให้แม่ของคู่กรณี พาลูกสาวไปรักษา รวมถึงควบคุมพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ด้วย โดยฝ่ายนักร้องสาวจะยังไม่เอาความ เพราะเห็นว่าเป็นผู้ป่วย แต่ได้ย้ำว่าห้ามประพฤติเช่นนี้อีกเพราะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หากทำเช่นนี้ต่อไปจะต้องจบลงที่ติดคุก ฝ่ายคู่กรณีรู้สึกสำนึกและได้ให้สัญญาว่าจะไม่ทำอีก
ด้าน พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว เปิดเผยว่า ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว แต่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อน จนกระทั่งวันนี้เจอรายละเอียดต่างๆ จึงได้นำพาไปสู่การเชิญตัวคู่กรณีมาที่โรงพัก ตอนแรกคู่กรณีไม่ยอมออกมา เมื่อตำรวจบอกว่าจะพามาเจอ น.ส.ชัชชญาเขาจึงยอมออกมาพร้อมเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องคดี ทาง น.ส.ชัชชญาได้ถอนแจ้งความแล้ว