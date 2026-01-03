รอง ผบ.ตร.สั่งคุมเข้มจราจรโค้งสุดท้ายปีใหม่ หลังจับเมาแล้วขับทะลุ 1.5 หมื่นราย

รอง ผบ.ตร. กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศ ดูแลเข้มช่วงโค้งสุดท้ายหยุดยาวปีใหม่ ประชาชนเดินทางกลับปลอดภัย ย้ำ “เมาไม่ขับ” หลังพบจับไปกว่า 15,000 ราย
วันนี้ (3 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะช่วงการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร ที่อาจมีการจราจรหนาแน่นในหลายจุดในช่วงสุดท้ายของวันหยุดยาวนี้ จึงได้เน้นย้ำไปยังตำรวจทางหลวง และตำรวจจราจรทั่วประเทศ เข้มงวดในการดูแลอำนวยความสะดวกการจราจร และกวดขัดจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรโดยเฉพาะ 10 ข้อหาหลัก เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพื่อความปลอดภัยในทุกเส้นทาง
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 4 วันของเทศกาลปีใหม่ 2569 คือวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2569 ภาพรวมทั้งประเทศ เสียชีวิต 171 ราย บาดเจ็บ 956 ราย พบว่าลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน 10 ข้อหาหลักที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีการจับกุมรวมทุกคดีใน 10 ข้อหาหลักถึง 313,622 ราย โดยเป็นการจับกุมเมาแล้วขับ รวมแล้วจำนวน 15,404 ราย ในจำนวนนี้เป็นการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดซ้ำเมาแล้วขับ จำนวน 100 ราย ซึ่งผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับซ้ำภายใน 2 ปี จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มีโทษสูงขึ้น จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท และศาลสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ทั้งนี้ ตำรวจจราจรได้เน้นการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจจุดสกัด และจุดบริการ เพื่อดูแลการจราจร อำนวยความสะดวก ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการรณรงค์สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย โดยนอกจากทำให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างมีความสุขและปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลแล้ว ยังทำให้สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก อันเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม โดยจากสถิติการจับกุมผู้กระทำผิดในด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ทั่วประเทศ ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 ในห้วงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569 สามารถจับกุมคดียาเสพติด จำนวน 213 คดี, คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง จำนวน 25 คดี, คดีครอบครองอาวุธปืน วัตถุระเบิด จำนวน 20 คดี และจับกุมบุคคลตามหมายจับ จำนวน 15 ราย
พล.ต.อ.สำราญ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้าย 7 วันควบคุมเข้มข้น ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในจุดเสี่ยง จุดตัด จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น รวมทั้งเข้มงวดตรวจผู้ขับขี่ทั้งรถส่วนตัว และรถสาธารณะ โดยการปฏิบัติแบบพุ่งเป้า บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดในช่วงท้ายของวันหยุดยาว
ด้านพล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำว่า การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนทุกคน ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความปลอดภัยมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะและพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางเพื่อให้การเดินทาง สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่ เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียบนท้องถนน