ผบ.ตร.ขอบคุณตำรวจทั่วประเทศทุ่มเทดูแลปชช.ช่วงปีใหม่ กำชับเข้มรับมือจราจรช่วงเดินทางกลับ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณตำรวจทั่วประเทศ ทุ่มเทดูแลประชาชนช่วงปีใหม่ ทุกด้าน กำชับดูแลเข้มข้นช่วงท้ายของวันหยุดยาว ประชาชนเดินทางกลับ ย้ำตำรวจยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
วันนี้ (3 ม.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายทั่วประเทศ ในความเสียสละและความมุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ด้านการจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน ด้านการบริหารจัดการและการควบคุมการปฏิบัติ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
โฆษก ตร. กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งของตำรวจตามนโยบายที่ให้พร้อมดูแลประชาชน และสามารถป้องกันระงับเหตุรุนแรงได้ทันที หลายเหตุการณ์สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติเหตุ เข้ากู้ชีพฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากอันตรายได้อย่างทันท่วงที อย่างเป็นมืออาชีพ เช่น ตำรวจ สน.โชคชัย ที่เข้าช่วยเหลือหญิงสาวจากเพลิงไหม้คอนโดมิเนียม, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ช่วยเหลือกู้ชีพเด็กหญิงวัย 2 ขวบที่จมน้ำ รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่ตำรวจทุกนายทุ่มเทมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนจนตนเองได้รับบาดเจ็บ เช่น กรณีตำรวจสายตรวจ สน.ประชาชื่น ถูกรถชนขณะออกตรวจดูแลบ้านเรือนประชาชน
ตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความสะดวกการจราจรฯ ซึ่ง ผบ.ตร. สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ และสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ตำรวจได้บูรณาการกำลังตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเครือข่ายใยแมงมุม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดตรวจตราทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งดูแลบ้านเรือนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจอย่างเต็มที่ โดยในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดให้ประชาชนฝากบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 พบว่าตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569 มีประชาชนฝากบ้านทั้งสิ้น 8,159 หลัง โดยมีตำรวจคอยตรวจตราและอัปเดตข้อมูล ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ
สำหรับการดูแลด้านการจราจร และการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ตำรวจทางหลวง และตำรวจจราจรทุกพื้นที่ ได้เสริมกำลังและประสานการปฏิบัติในการเร่งระบายรถอย่างเป็นระบบ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ร่วมมือป้องกันอุบัติเหตุ และเคารพกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับการจราจร โดยเฉพาะข้อหาหลักที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถขณะเมาสุรา ไม่สวมหมวกกันน็อก ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เป็นต้น ขณะเดียวกันตั้งด่านกวดขันก็ยังสามารถป้องกันอาชญากรรมจับกุมยาเสพติดอาวุธปืน และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ได้จำนวนมาก สกัดกั้นอาชญากรที่อาศัยจังหวะช่วงเทศกาลก่อเหตุ
นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผบ.ตร.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะช่วงการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร ที่อาจมีการจราจรหนาแน่นในหลายจุดในช่วงสุดท้ายของวันหยุดยาวนี้ และกำชับให้เร่งสืบสวนดำเนินคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ผบ.ตร.ย้ำว่า ขอให้ตำรวจทุกนายยืนหยัดในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั้งในการดูแลความปลอดภัยป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน รวมถึงการกวดขันวินัยจราจร เพราะเป้าหมายสำคัญของทุกมาตรการ คือการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อประชาชนในทุกมิติ ทั้งอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนน หน้าที่ของตำรวจคือป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกคนปลอดภัย