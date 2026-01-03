สั่งตั้ง คกก.สอบ ปมปล่อยหนุ่มเมียนมาฆ่าข่มขืนหญิงไทย กลับประเทศไม่โดนดำเนินคดี

โฆษก บก.ตม.5 เผย ผบก.ตม.5 สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ ตม.ตาก กรณีผลักดันหนุ่มชาวเมียนมาก่อเหตุฆ่าข่มขืนหญิงไทย กลับประเทศไม่ถูกดำเนินคดี
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กหนึ่งมีการเผยแพร่โพสต์หญิงสาวรายหนึ่งร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้มารดาถูกลูกจ้างสัญชาติเมียนก่อเหตุฆ่าข่มขืนเมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 ต่อมาคนร้ายถูกส่งตัวมายัง ตม.จว.ตาก และถูกผลักดันส่งกลับไปยังประเทศเมียนมา ทั้งที่คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการรอดำเนินคดีนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (3 ม.ค.) พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท รอง ผบก.ตม.5 ในฐานะโฆษก บก.ตม.5 เปิดเผยว่า ทาง พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 ได้รับรายงานเหตุเบื้องต้นแล้ว และได้สั่ง ผกก.ตม.จว.ตาก ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผลการตรวจสอบพบว่า ก่อนเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.68 สภ.พะวอ จว.ตาก ได้ส่งตัวนายโทนตาอ่อง สัญชาติเมียนมา มายัง ตม.จว.ตาก เพื่อผลักดันส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร และในวันเดียวกัน ได้มีหนังสือแจ้งขอชะลอการส่งกลับ เนื่องจากอยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าผู้อื่น แต่ขณะนั้น พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนระหว่างการรอผลตรวจ DNA
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.68 พนักงานสอบสวน สภ.พะวอ จว.ตาก ได้ขออนุมัติหมายจับ นายโทนตาอ่อง ในความผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่น” และได้นำหมายจับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาขอรับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับไปดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงได้ทราบภายหลังว่า คนต่างด้าวดังกล่าวถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.68 โดยเจ้าหน้าที่งานผลักดัน ตม.จว.ตาก ได้ดำเนินการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 50 ราย กลับเมียนมา จากการตรวจสอบภายหลัง พบว่าในจำนวนนี้มี นายโทนตา อ่อง สัญชาติเมียนมา รวมอยู่ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่งานผลักดันยืนยันว่า ไม่ปรากฏว่ามีการรับแจ้งการขอชะลอการส่งกลับแต่อย่างใด
เมื่อทราบเหตุดังกล่าว ผบก.ตม.5 จึงได้สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ห้องกัก ตม.จว.ตาก ผลัดที่รับตัวผู้ต้องหา โดยในชั้นนี้ ถือเป็นความบกพร่องที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นความบกพร่องโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการทางวินัย และคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดต่อไป
สำหรับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งถูกผลักดันกลับไปยังประเทศเมียนมาแล้วนั้น ผบก.ตม.5 ได้จัดชุดสืบสวนไปประสานงานกับทางเมียนมา เพื่อติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และได้กำชับการปฏิบัติไปยังหัวหน้าหน่วยในสังกัด หากผู้ต้องกักที่มีสถานะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา และมีการประสานมายังหน่วย ตม. ในการชะลอการส่งกลับ ให้เจ้าหน้าที่ รายงานให้หัวหน้าหน่วยทราบในทันที เพื่อสั่งการกำชับการปฏิบัติไม่ให้เกิดความบกพร่องและเสียหายต่อไป