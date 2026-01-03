วันที่ 4 "คุมประพฤติ" เมาขับพุ่ง 1,349 คดี ยอดสะสม 2,793 คดี

MGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย คดีเมาแล้วขับ ยอดสะสม 2,793 คดี รับปีใหม่ 2569 เตรียมทำงานเชิงรุก นำผู้กระทำผิดช่วยรณรงค์สร้างความปลอดภัยถนน
วันนี้ (3 ม.ค.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์คดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ว่า ในวันที่ 2 ม.ค.69 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการดำเนินมาตรการควบคุมเข้มข้น พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ รวมทั้งสิ้น 1,401 คดี โดยคดีส่วนใหญ่เป็นความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,349 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.29 , คดีขับเสพ จำนวน 51 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.64 และ คดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.07
ขณะที่ยอดคดีสะสมตลอด 4 วัน (30 ธ.ค.68 – 2 ม.ค.69) รวมทั้งสิ้น 2,959 คดี แบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 2,793 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.39 , ขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.14 , ขับเสพ จำนวน 160 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.40 และ ขับซิ่ง จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.07
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 1,997 คดี พบว่าในปีนี้ มีจำนวน 1,401คดี ลดลง 596 คดี สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.นนทบุรี จำนวน 290 คดี , 2.กรุงเทพมหานคร จำนวน 241 คดี และ 3.สมุทรปราการ จำนวน 178 คดี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติใน 4 ฐานความผิด ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุรา ขับเสพ ขับรถโดยประมาท และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าสังเกตการณ์สภาพการจราจรและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ผ่านระบบกล้อง CCTV ตามถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางแยก และจุดสำคัญต่างๆ แบบเรียลไทม์
การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มองเห็นพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น