ป.ป.ส. หนุนกฎหมายใหม่ “โกงเลือกตั้ง–ยาเสพติด” คัดกรองผู้นำท้องถิ่น

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. แจง กฎหมายใหม่
เอาผิดคดี “โกงเลือกตั้ง–ยาเสพติด” ไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นตลอดชีวิต แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
วันนี้ (2 ม.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่กำหนดให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและคดียาเสพติด ไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตลอดชีวิต ว่าเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุว่า ชุมชนเป็นหัวใจในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการสอดส่อง ดูแล และประสานการทำงานกับหน่วยงานของรัฐ หากผู้นำขาดความน่าเชื่อถือ หรือเคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน
“การคัดกรองคุณสมบัติผู้นำท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสและปลอดจากยาเสพติด ถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ผู้นำชุมชนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกำลังหลักในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่” พ.ต.ต.สุริยา กล่าว
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎหมายดังกล่าวยังช่วยตัดวงจรอิทธิพลมืดในระดับพื้นที่ ไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการทุจริตเลือกตั้งกลับเข้ามามีอำนาจในชุมชนอีก ซึ่งจะเอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสนับสนุนการทำงานด้านการป้องกัน บำบัด และปราบปรามยาเสพติดของภาครัฐ
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า ป.ป.ส. พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานด้านความมั่นคง และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยยึดหลักว่าผู้นำท้องถิ่นต้องมีคุณธรรม โปร่งใส และปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด