ฉก.ราชมนู จับชาวมาเลเซีย 26 คน ข้ามมาจากเมียนมา เข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติ โดยผิดกฏหมาย

เมื่อวันที่31 ธ.ค. 68 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู )โดย กองร้อยทหารราบที่ 141 1 (ร้อย.ร.1411 ) จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด บริเวณเส้นทางบ้านแม่โกนเกน -เกาะมะนาว ม.1 บ้านมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ ผลการปฏิบัติ ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย สัญชาติ มาเลเซีย จำนวน 26 คน (ชาย 23 คน หญิง 3 คน)
โดยบุคคลดังกล่าว ให้การยอมรับว่าลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยตามช่องทางธรรมชาติและเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางหน่วย จึงควบคุมตัวส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป