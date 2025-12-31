วางกำลังตร. 2,450 นาย คุมเข้มเคานต์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์ กำชับดูแลจุดจัดงาน มั่นใจไร้เหตุป่วน

รอง ผบ.ตร. ระดมกำลังตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติ 2,450 นาย ดูแลการจัดงานเคานต์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์ กำชับวางมาตรการเข้มดูแลทุกจุดจัดงาน ย้ำข้อมูลด้านการข่าวไร้เหตุป่วน
วันนี้ (31 ธ.ค.) เมื่อเวลา 15.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ และหน่วยร่วมปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงาน “Central World Bangkok Countdown 2026” ณ หน้าเวทีหลัก ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.), พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น., พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมีข้าราชการตำรวจ จากกองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, มณฑลทหารบกที่ 11 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน หน่วยแพทย์และอาสาสมัครภาคประชาชน และหน่วยร่วมปฏิบัติ ร่วมพิธี จำนวน 2,450 นาย
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบังคับใช้กฎหมาย และการอำนวยความสะดวกการจราจร ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย กำชับให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเครือข่ายใยแมงมุมครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติการพิเศษออกปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก และด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้เพิ่มมาตรการป้องกันในการลดความสูญเสียและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเร่งระบายรถและคืนพื้นผิวจราจร ด้านการบริหารจัดการและการควบคุมการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอยู่ในพื้นที่ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ ขอให้กำลังพลทุกนายสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ว่าตำรวจจะดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มที่ จนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดและหน่วยร่วมปฏิบัติทุกหน่วย ที่ได้บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ ซึ่งได้เสียสละเวลาที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว และต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษ แต่ขอให้ทุกท่านตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด
จากนั้น รอง ผบ.ตร.ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของกำลังพล และปล่อยแถวกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ เข้าประจำในแต่ละจุดทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป