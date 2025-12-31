xs
ผบก.ทล.เผยวันแรกจับเมาแล้วขับ 279 รายขับรถเร็วเกิน กม.กำหนด 5,243 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ผู้การทางหลวงเผยวันแรกจับเมาแล้วขับ 279 รายขับรถเร็วเกิน กม.กำหนด 5,243 รายสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มทุกพื้นที่สร้างความปลอดภัย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน



วันนี้ ( 3 ธ.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล.เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ที่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อลดความสูญเสียบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่นั้น โดยผลการปฏิบัติงานในวันแรกของช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2569 พบว่ามีการจับกุมผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับสูงถึง 279 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 197 ราย ซึ่งเมื่อปี 2568 จับกุมได้ 82 ราย

พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน การกวดขันวินัยจราจรยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยข้อหา ขับรถเร็วเกินกำหนด ยังคงเป็นอันดับหนึ่ง มียอดจับกุมรวม 5,243 ราย นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ จำนวน 200 ราย และ แซงในที่คับขัน จำนวน 198 ราย

“ตำรวจทางหลวงจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในข้อหาเมาแล้วขับอย่างเข้มงวด เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 และเพื่อมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ประชาชนสามารถติดตามรายงานสภาพการจราจรได้ที่เพจ ตำรวจทางหลวง หรือสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1193 ตลอด 24 ชั่วโมงได้อีกด้วย” พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าว








