ผบช.ก.สั่งระดมกำลังดูแลความปลอดภัยสถานที่เคาท์ดาวน์คืนนี้

ผบช.ก.สั่งระดมตำรวจสอบสวนกลางดูแลความปลอดภัยประชาชนในงานเคาท์ดาวน์ 2026 ตามจุดสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ
วันนี้ (31 ธ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือกิจกรรมเคาท์ดาวน์ 2026 ในคืนนี้ว่า ได้สั่งกำชับระดมกำลังตำรวจในสังกัดบช.ก. ไม่ว่าจะเป็นกองปราบปราม (บก.ป.) กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.) กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ออกตรวจตราและคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่คาดว่าจะมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก เช่น เอเชียทรีค ,ดิ ไอคอน สยาม ,เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ,ส่วนต่างจังหวัดจะมี แหลมบาลีฮาย ชลบุรี ,เกาะพะงัน สุราษฏร์ธานี ฯลฯ
ส่วนการดำเนินการมีทั้งกำลังทางน้ำ โดย บก.รน.จะนำเรือออกตรวจตามแนวแม่น้ำ หรือริมทะเทตามสถานที่จัดงาน ส่วนตำรวจกองปราบปราม จะคอยสืบสวนหาข่าว และออกตรวจตราป้องกันเหตุร้าย ร่วมกับตำรวจปฏิบัติการพิเศษ เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด โดยคอยประสานงานกับกำลังของตำรวจพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น บช.น.หรือตำรวจภูธร 1-9 และสุดท้ายตำรวจทางหลวง จะออกตั้งด่านตรวจเมาแล้วขับตามจุดที่กำหนดไว้ในต่างจังหวัดเพื่อป้องกันผู้ที่ดื่มฉลองจนเกินขอบเขต แล้วมาขับขี่รถ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้สัญจรร่วมทางเกิดอันตรายไปด้วย