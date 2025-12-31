ป้าเดทตอลนอนเรือนจำ หลังตำรวจบางโพงพางหิ้วฝากขัง

”ป้าเดทตอล“คอตกนอนเรือนจำหลังตำรวจบางโพงพางหิ้วฝากขัง ศาลเเขวงพระนครใต้ สั่งวางหลักทรัพย์ประกัน 3 หมื่น แต่เจ้าตัวไร้เงินยื่นประกัน
วันนี้ (31 ธ.ค.) ที่ศาลเเขวงพระนครใต้ พนักงานสอบสวน สน.บางโพงพาง ยื่นคำร้อง ขอผัดฟ้องครั้งที่ 1 ป้าแอน อาชีพรับจ้างทำงานแม่บ้าน ผู้ต้องหา คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุใหัเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อเสพย์หรือใช้ และการปลอมนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจำหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพย์หรือใช้ ตามประมวลกฎหมาอาญา มาตรา 295, 296 และมาตรา 236
คำร้องระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2568 ผู้กล่าวหาได้โพสต์ประกาศหาแม่บ้านรายวันบนกลุ่ม หาแม่บ้าน สแปร์ รายวันบนเฟซบุ๊คของข้าฯชื่อ YOKEY R. ผู้ต้องหา ได้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ สดใส แอน เข้ามาคอมแมนท์ว่า อายุ 57 ปี
ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. ผู้ต้องหา ได้ทักไลน์มาหาว่า สนใจทำงาน และได้สนทนาพูดคุยตกลงค่าจ้างและเพิ่มค่าเดินทางด้วยวินมอเตอร์ไซร์รับจ้างทั้งไปและกลับ ผู้ต้องหา ตกลงรับงานแม่บ้านแล้วได้ตกลงกันให้เริ่มมาทำงานในวันที่ 26 ธ.ค. 2568 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึเวลา 18.00 น. ค่าจ้างวันละ 500 บาทต่อวัน
ต่อมาทราบว่าเด็กชายอายุ 2 ขวบ 4 เดือน บุตรชายของผู้กล่าวหา ได้ดื่มนมที่มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ ยี่ห้อ เดทตอล เวลาประมาณ 12.25 น. เนื่องจากมารดาผู้กล่าวหาที่พักอยู่ชั้น 3 กับเด็กชายได้กลิ่นเหมือนน้ำเดทตอล จึงแจ้งให้ผู้กล่าวหาขึ้นมาดู ผู้กล่าวหาจึงได้ขึ้นไปห้องพักชั้น 3 พบเด็กชายนอนหลับอยู่ไม่มีอาการแต่อย่างใด จึงได้พาเด็กชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล BNH
แพทย์ได้ทำการรักษาแล้วไม่ได้ให้พักที่โรงพยาบาล ให้เด็กชายกลับมาสังเกตอาการต่อที่บ้าน จากนั้นผู้กล่าวหาได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณภายในบ้านที่เกิดเหตุเลขที่ดังกล่าว พบว่าผู้ต้องหาได้เทขวดน้ำผสมน้ำยาเดทตอล ใส่ขวดนมที่เด็กชายดื่ม หลังจากนั้นเวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ต้องหาได้หลบหนีออกจากบ้านที่เกิดเหตุ ผู้กล่าวหาจึงเดินทางมาสน.บางโพงพาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
โดยศาลแขวงพระนครใต้พิจารณาคำร้องเเล้วอนุญาตให้ผัดฟ้องครั้งที่ 1 ตามคำร้อง เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2568 - 5 ม.ค.2569
สำหรับการพิจารณาการปล่อยชั่วคราวนั้น ศาลพิเคราะห์พฤติการณ์แล้ว ให้ผู้ต้องหาวางหลักประกันเต็มจำนวน 30,000 บาท แต่วันนี้ผู้ต้องหาไม่มีหลักทรัพย์วางเป็นหลักประกัน ศาลจึงออกหมายขังระหว่างสอบสวน (ชั้นผัดฟ้องฝากขัง) โดยส่งไปคุมขังยังทัณฑสถานหญิงกลาง