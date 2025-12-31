คุมฝากขัง “บุญฤทธิ์” กับพวกเครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด ปัดขัดแย้งคนในพรรค

ตำรวจ บช.ปส.คุมตัว “บุญฤทธิ์” อดีตผู้สมัคร สส.พรรคส้ม ร่วมกับพวกคดีเครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด ส่งศาลฝากขัง ปฏิเสธขัดแย้งกับคนในพรรค
วันนี้ (31 ธ.ค.) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตำรววจ บช.ปส.ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 รายในคดีเครือข่ายฟอกเงินกลุ่มบริษัททีเคพี เกี่ยวข้องยาเสพติด ส่งฝากขังต่อศาลอาญา โดยหนึ่งในนั้นคือ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 33 (เขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย ยกเว้นแขวงศิริราช) พรรคประชาชน
โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาขึ้นรถ ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่า นายบุญฤทธิ์แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีดำ กางเกงขาสั้น สวมแว่นตาและหน้ากากอนามัย มีท่าทางอิดโรย เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า อยากชี้แจงข้อเท็จจริงในคดีหรือไม่ นายบุญฤทธิ์ส่ายหัวปฏิเสธและไม่ตอบคำถาม ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า สรุปแล้วรู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหรือไม่ นายบุญฤทธิ์ส่ายหัวปฏิเสธ
ผู้สื่อข่าวสอบถามอีกว่า ขณะนี้ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนแล้วหรือไม่ นายบุญฤทธิ์พยักหน้าพร้อมบอกว่า “ใช่ครับ” ส่วนประเด็นที่ถูกเปิดโปงว่ามีความขัดแย้งกับนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 33 พรรคประชาชน ซึ่งเป็นเขตเดียวกันกับที่นายบุญฤทธิ์ได้ลงสมัครในรอบนี้ก่อนถูกจับกุม นายบุญฤทธิ์ปฏิเสธว่าไม่มีความขัดแย้งกับนายพงษ์พันธ์แต่อย่างใด ก่อนจะถูกนำตัวขึ้นรถคุมผู้ต้องหา
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน บช.ปส.ได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย เพราะเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง