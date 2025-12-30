ทลายโกดังลอบขายนม UHTหมดอายุบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ยึดของกลางกว่า 1.5 ล้าน

ตำรวจ ปคบ. บุกทลายโกดังลักลอบขายนมUHTหมดอายุบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ยึดของกลางมูลกว่า 1.5 ล้านบาท สุดแสบแอบแก้ไขวันเดือนปีที่หมดอายุ
วันนี้ (30 ธ.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. นำกำลังพร้อมหมายค้นตรวจสอบโรงงานผลิตและจัดเก็บนมกล่อง UHT เถื่อน ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 จุด สามารถตรวจยึด นมกล่อง UHT ยี่ห้อต่าง ๆ ผงชูรส กาแฟซองหมดอายุ รวมถึงอุปกรณ์ และ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจำนวนกว่า 13,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องเรียนจากผู้บริโภคว่า สั่งซื้อนมกล่องมาจากร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่เมื่อได้รับสินค้ากลับพบว่า สี และกลิ่น ของนมกล่องไม่เหมือนนมที่เคยซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป หวั่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสกระทั่ง พบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวจริง โดยเมื่อทำการตรวจสอบ ฉลาก บรรจุภัณฑ์บนกล่องนมพบว่า นมล็อตดังกล่าวหมดอายุไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2568 แต่มีการปลอมแปลงวันเดือนปีหมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่ายังสามารถรับประทานได้ จากนั้นจึงเร่งสืบสวนขยายผลต่อเนื่อง จนทราบว่า นมกล่องล็อตดังกล่าว ถูกผลิตและจัดเก็บ ที่โรงงาน และ โกดัง ในพื้นที่ อ.หัวหิน จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบจนนำมาสู่การตรวจยึดของกลางทั้งหมดได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นางมิรันดา ผู้ดูแลสถานที่รับว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของตนเองจริง โดยเป็นสินค้าที่ได้จากการประมูลมาจากโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งย่าน จ.สมุทรปราการ ซึ่งสินค้าที่ประมูลจะเป็นสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุ หรือเป็นสินค้าที่หมดอายุแล้วคละกันไป โดยซื้อมาในราคากล่องละประมาณ 1 บาท ก่อนจะนำมาคัดกล่องที่เห็นว่าไม่แตก มีสภาพสมบูรณ์ แล้วนำมาลบวันเดือนปีหมดอายุ เพื่อพิมพ์วันเดือนปีที่หมดอายุใหม่ ก่อนนำออกขายผ่านช่องทางออนไลน์ ในราคากล่องละ 10 บาท ทำมาแล้วประมาณ 2 ปี
ขณะที่สินค้าอย่างอื่น เช่น ผงชูรส ก็จะนำมาแบ่งบรรจุเป็นถุงเล็กนำออกขาย ส่วนกาแฟที่พบ รับว่าตนเองเป็นผู้ผลิตโดยซื้อวัตถุดิบมาผสมเองแล้วบรรจุใส่ซองโดยไม่ติดฉลากออกขาย ในราคาซองละ 55 บาท มียอดขายกาแฟ วันละประมาณ 100-150 ซอง นอกจากนี้ยังยอมรับว่า สถานที่ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารแต่อย่างใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีในความผิด ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ฐาน “จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอม” และ “จำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง” ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป