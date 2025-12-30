ผบช.ก.ตรวจตราเส้นมอเตอร์เวย์ M6 สั่ง ตร.ทางหลวงดูแลการจราจรบนถนนสายหลัก

ผบช.ก.ควง ผบก.ทล.ลงพื้นที่ตรวจตรามอเตอร์เวย์ M6 สั่งตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนสายหลักอาทิ มิตรภาพ - พระรามสอง - เอเชีย
วันนี้ (30 ธ.ค.) ที่ จุดคัดกรอง ถ.พหลโยธิน กม.54 ก่อนขึ้นทางด่วน M6 พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. ลงพื้นที่ตรวจตราการจราจร เส้นมอเตอร์เวย์ M6
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกของ 7 วันอันตราย ที่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวตามต่างหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีตำรวจทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนในเส้นทางสำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ถนนมิตรภาพ ,พระรามสอง และสายเอเชีย รวมทั้งตอนนี้มีเส้นมอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ทดลองใช้ใหม่ ให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรี สำหรับเส้นทางนี้จะมีสถานีตำรวจทางหลวง 3 กก.8.บก.ทล.ดูแลอยู่ ส่วนปัญหาที่พบจะมีเรื่องจุดพักรถน้อย รวมทั้งพี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจเส้นทาง บางทีจะขับผิดเส้นทาง ตรงนี้จะมีตำรวจทางหลวงจะคอยอำนวยความสะดวกระบายรถ รวมทั้งจะเปิดช่องทางพิเศษ เพื่อแก้ไขเมื่อมีการจราจรติดขัดจำนวนมาก เช่น เส้นมิตรภาพ วังมะนาว รวมทั้งเตรียมออกกฏข้อกำหนดเจ้าพนักงาน
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่าส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ คือ ตามสถานนีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย และสถานนีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ และตามจุดรับส่งรถโดยสารไปต่างจังหวัด ได้สั่งกำชับให้ตำรวจในสังกัดร่วมกับตำรวจนครบาล คอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ที่คาดว่าน่าจะมารอขึ้นรถโดยสารกันเป็นจำนวนมาก โดยให้คอยตรวจตราระวังเหตุ หากเกิดมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสมาก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และพอผ่านช่วงวันที่ประชาชนกลับบ้านแล้ว ยังได้กำชับให้ตำรวจทางหลวงคอยประจำพื้นที่ดูแลเรื่องเมาแล้วขับ เนื่องจากจะเป็นช่วงที่ประชาชนฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อาจจะมีเรื่องมึนเมาสุราขับขี่รถ จนทำให้ประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขับขี่บนท้องถนนอาจได้รับอันตรายไปด้วย