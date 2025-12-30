xs
xsm
sm
md
lg

ผกก.ลำลูกกา ห่วงใย ปชช.คุมเข้มแอลกอฮอล์ แจกหมวกนิรภัย เน้นความปลอดภัยปีใหม่ 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



วันนี้ (30 ธ.ค.) พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.อุทร ธรรมโส สว.อก.สภ.ลำลูกกา พร้อมกำลังตำรวจจิตอาสา นายสิบตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการ ฝ่ายปกครองอำเภอลำลูกกา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ให้บริการสอบถามเส้นทาง แจกหมวกนิรภัย แจกแผ่นพับ รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ณ จุดบริการประชาชนถนนลำลูกกา หน้าห้างบิ๊กซีคลองห้า ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา

พ.ต.อ.ถิรเดช กล่าวว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโครงการรณณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัย และวินัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ร่วมจัดตั้งจุดพักรถ ให้คำปรึกษาเรื่องเส้นทาง แจกอุปกรณ์ความปลอดภัย แจกหมวกนิรภัย และแผ่นพับให้ความรู้ พร้อมมี อสม. แพทย์สาธารณสุข เตรียมทีมแพทย์ช่วยเหลือฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง

การดำเนินการเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุ จัดจุดพักรถให้บริการประชาชน ลดความเหนื่อยล้า เฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เตรียมศูนย์รับแจ้งเหตุและทีมปฏิบัติการช่วยชีวิตในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังเตรียมมาตรการคุมเข้มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่การรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน เสริมอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และส่งเสริมเทศกาลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุดื่มแล้วขับ และให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่อย่างปลอดภัย.









พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา
ผกก.ลำลูกกา ห่วงใย ปชช.คุมเข้มแอลกอฮอล์ แจกหมวกนิรภัย เน้นความปลอดภัยปีใหม่ 2569
ผกก.ลำลูกกา ห่วงใย ปชช.คุมเข้มแอลกอฮอล์ แจกหมวกนิรภัย เน้นความปลอดภัยปีใหม่ 2569
ผกก.ลำลูกกา ห่วงใย ปชช.คุมเข้มแอลกอฮอล์ แจกหมวกนิรภัย เน้นความปลอดภัยปีใหม่ 2569
ผกก.ลำลูกกา ห่วงใย ปชช.คุมเข้มแอลกอฮอล์ แจกหมวกนิรภัย เน้นความปลอดภัยปีใหม่ 2569
ผกก.ลำลูกกา ห่วงใย ปชช.คุมเข้มแอลกอฮอล์ แจกหมวกนิรภัย เน้นความปลอดภัยปีใหม่ 2569
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น