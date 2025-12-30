ผกก.ลำลูกกา ห่วงใย ปชช.คุมเข้มแอลกอฮอล์ แจกหมวกนิรภัย เน้นความปลอดภัยปีใหม่ 2569

วันนี้ (30 ธ.ค.) พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.อุทร ธรรมโส สว.อก.สภ.ลำลูกกา พร้อมกำลังตำรวจจิตอาสา นายสิบตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการ ฝ่ายปกครองอำเภอลำลูกกา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ให้บริการสอบถามเส้นทาง แจกหมวกนิรภัย แจกแผ่นพับ รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ณ จุดบริการประชาชนถนนลำลูกกา หน้าห้างบิ๊กซีคลองห้า ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา
พ.ต.อ.ถิรเดช กล่าวว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโครงการรณณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัย และวินัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ร่วมจัดตั้งจุดพักรถ ให้คำปรึกษาเรื่องเส้นทาง แจกอุปกรณ์ความปลอดภัย แจกหมวกนิรภัย และแผ่นพับให้ความรู้ พร้อมมี อสม. แพทย์สาธารณสุข เตรียมทีมแพทย์ช่วยเหลือฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง
การดำเนินการเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุ จัดจุดพักรถให้บริการประชาชน ลดความเหนื่อยล้า เฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เตรียมศูนย์รับแจ้งเหตุและทีมปฏิบัติการช่วยชีวิตในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ยังเตรียมมาตรการคุมเข้มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่การรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน เสริมอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และส่งเสริมเทศกาลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุดื่มแล้วขับ และให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่อย่างปลอดภัย.