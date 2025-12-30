ป.ป.ส. เยี่ยมชุมชนคลองเตย ดูแลกลุ่มเปราะบาง-เฝ้าระวังผู้บำบัดไม่หวนเสพซ้ำ

MGR Online - เลขาฯ ป.ป.ส. เยี่ยมเยียนชาวคลองเตย สานพลัง "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พร้อมส่งมอบกำลังใจผู้ป่วยสายด่วน 1386 ต้อนรับปีใหม่
วันนี้ (30 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ณ โดมลานกีฬาแฟลต 19-22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคลองเตย 1–2–3 โดยมี นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส.กทม. และ นางประภาสี คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่าย กว่า 50 นาย อาทิ พ.ต.อ. ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5 , พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สน.ท่าเรือ , ผู้แทนสำนักอนามัย กทม. , สำนักงานเขตคลองเตย , ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน กทม. นำโดย นายเอกชัย ภักดีผล ประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วม
ทั้งนี้ บรรยากาศการลงพื้นที่เต็มไปด้วยความร่วมมือ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับแกนนำชุมชนและหน่วยงานภาคี ซึ่งที่ประชุมได้สะท้อนประเด็นสำคัญ ทั้ง เรื่องการดูแลกลุ่มเปราะบาง การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการทำงานให้ตรงจุดยิ่งขึ้น
นายปฤณ เมฆานันท์ กล่าวรายงานถึงสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงาน โดย เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบนโยบายเน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะการใช้พลังของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจและเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเปราะบาง และสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดความยั่งยืนให้กับชุมชน
ภายหลังการประชุม พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยยาเสพติดที่มาจากการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 โดยได้มอบสิ่งของช่วยเหลือและกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ท่านแจ้ง เราจับ เราพร้อมช่วยเหลือ และเป็นที่พึ่งได้จริงในทุกปัญหายาเสพติด