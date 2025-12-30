จ่อออกหมายเรียก 4 คนสนิท "บิ๊กโจ๊ก" ปมสินบน ป.ป.ช.-"พ.ต.อ.ภาคภูมิ"เตรียมเปิดหน้าแฉนายเก่า

"บิ๊กเต่า"สั่งเร่งรวบรวมหลักฐานออกหมายเรียก 4 คนสนิท "บิ๊กโจ๊ก" รับทราบข้อหาเอี่ยวคดีสินบนทองคำแท่ง 246 บาท วิ่งเต้น ป.ป.ช. ล้มคดี ด้าน ผบ.ตร.เตรียมนำ "พ.ต.อ.ภาคภูมิ" พยานปากสำคัญเปิดหน้าแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
วันนี้ ( 30 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. และ พวก รวม 6 คน พัวพันจ่ายสินบนทองคำแท่งน้ำหนักรวม 246 บาท เพื่อวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวนความผิดของ ป.ป.ช.ว่า ในวันนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ได้สั่งการให้พนักงาน บก.ปปป. เร่งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เตรียมออกหมายเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกระทำผิดในคดีดังกล่าว อีก 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. 2. นายสามารถ กอนแก้ว หรือ เอ็ดเวิร์ด 3.นายสรพงษ์ วงศ์สุวรรณ และ 4.นายสุรสิทธิ์ แพเกิด มารับทราบข้อกล่าวในฐานความผิดเดียวกับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หรือ บิ๊กโจ๊ก และ นายสมบัติ ธรธรรม ผู้ถูกกล่าวหา 2 ราย แรก ที่เข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้
หลังเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีดังกล่าว สามารถสืบพบพยานหลักฐานสำคัญหลายอย่างทางคดี ที่บ่งชี้ว่า ทั้งหมดได้ร่วมกันกระทำผิดจริง โดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับภาพคลิปวิดีโอโทรศัพท์มือถือ รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดต่าง ๆ ที่สามารถจับภาพรถยนต์ รวมถึงตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในขณะที่มีการส่งมอบทองคำสินบนได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้รายงานข่าวยังแจ้งอีกด้วยว่า ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11.00 น. ทาง พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อสงสัยต่าง ๆอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย หนึ่งในพยานบุคคลสำคัญของคดีเองก็จะออกมาเปิดหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยเช่นกัน