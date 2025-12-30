ตร.คุมสอบเพิ่มเติม “บุญฤทธิ์” หาเส้นเงิน-คนเกี่ยวข้อง เลื่อนฝากขังพรุ่งนี้

ผบช.ปส.เผย พนักงานสอบสวนคุมตัว “บุญฤทธิ์” อดีต สส.พรรคดัง ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินยาเสพติด ออกมาสอบปากคำเพิ่มเติม หาผู้เกี่ยวข้อง-เส้นเงินที่เชื่อมโยง เลื่อนฝากขังเป็นวันพรุ่งนี้
วันนี้ (30 ธ.ค.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนคุมตัวนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพฯ เขต 33 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเครือข่ายค้ายาเสพติด ออกมาจากห้องควบคุมไปสอบปากคำเพิ่ม
โดยพนักงานสอบสวนยังมีประเด็นสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่ม ทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา เส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึง จากทั้ง 4 บริษัท ทำให้ต้องเลื่อนการฝากขังจากวันนี้ เป็นวันพรุ่งนี้ (31 ธ.ค.) ซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาการควบคุมตัว 48 ชั่วโมง
โดยนายบุญฤทธิ์ ยังให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด แต่ยอมรับในข้อเท็จจริงบางส่วน ในการเป็นคณะกรรมการของบริษัทที่ถูกกล่าวหา โดยตำรวจยืนยันมีพยานหลักฐานชัดเจนจนขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในข้อกล่าวหาฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติด
ส่วนการขยายผลเส้นทางการเงินผู้สมัคร สส. จะไปถึงการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง ซึ่งอาจมีความผิดหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการสอบไปถึงประเด็นนั้น ส่วนการจับในช่วงเลือกตั้งทั้งที่มีข้อมูลอยู่ก่อนแล้ว เป็นไปตามขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างแน่นอน