รวบ 2 หนุ่มนักบินส่งยาบ้า ยึดของกลาง 1.4 แสนเม็ด สารภาพได้ค่าจ้างขนครั้งละ 1.2 หมื่น

ตำรวจ สน.วังทองหลาง ออกตรวจบริเวณปากซอยหมัดโรจน์ พบ 2 หนุ่มท่าทีพิรุธ เข้าตรวจค้นเจอยาบ้าซุกในรถ 1.4 แสนเม็ด สารภาพรับจ้างขนได้เงินครั้งละ 1.2 หมื่นบาท
วันนี้ (30 ธ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.สมชัย คงคานนท์ รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง พร้อมชุดสืบสวนสน.วังทองหลาง ร่วมกันจับกุมนายอนรรฆ หรือ มาวิน อายุ 20 ปี นายศักดิ์ดา หรือ เกียร์ อายุ 19 ปี
พร้อมของยาบ้า 140,000 เม็ด รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีออส สีขาว ทะเบียน กบ 4684 ลพบุรี รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น หลีด สีขาว ทะเบียน 7 ขบ 7274 กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ลังกะดาษสีน้ำตาล ภายในมีห่อกระดาษสีเหลืองที่ใช้ในการห่อยาบ้า 9 ห่อ จับได้บริเวณปากซอยหมัดโรจน์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่อง ห้องเลขที่ 203 ชั้น 2 วังทองเพลส แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น.
สืบเนื่องชุดสืบสวนสน.วังทองหลาง ออกตรวจพื้นที่บริเวณปากซอยหมัดโรจน์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยมีพิรุธจึงได้สะกดรอยตาม ปรากฎว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ขับขี่ไปประกบกับรถยนต์สีขาวแล้วยืนถุงบางอย่างให้ ชุดสืบสวนสน.วังทองหลาง จึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบนายอนรรฆ และนายศักดิ์ดา พร้อมของกลางยาบ้า 140,000 เม็ด พบภายในรถยนต์และที่พัก
จากการสอบสวน นายอนรรฆทราบว่า ได้ทำหน้าที่รับส่งยาบ้าดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง ได้เงินครั้งละ 12,000 บาท ทำหน้าที่เป็นนักบินส่งของเท่านั้น เบื้องต้นแจ้งข้อหา ร่วมกันจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป