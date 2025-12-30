xs
ผกก.ลำลูกกา ร่วมแห่อวยพรวันเกิด "พลังพุทธะ" ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ (30 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. เวลา 19.00 น. ที่ร้านมายัง ถนนนาวงประชาพัฒนา 9 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ถิรเดช จันทร์ลาด ผกก.สภ.ลำลูกกา อวยพรวันเกิด นายพลังพุทธะ (คริส ) พรเพ็ชรรัตน์ อดีตคณะทำงาน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ด้านวางแผนยุทธศาสตร์, ผู้สื่อข่าวสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการสำนักข่าวเจาะเกราะนิวส์ 2

โดยมีภายในกิจกรรมมี ทนายมาร์ค ยงเดช บุตรโรทัย ทนายความ น.ท.(ญ) ศิวรินทร์ พรเพ็ชรรัตน์ ตัวแทน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ อดีตเลขา สพฐ. นายสุทร แทนวงค์ ผู้สื่อข่าวทีมข่าวเจาะเกราะนิวส์ 2 และอีกหลายท่านร่วมงาน ในบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพ

นายพลังพุทธะ กล่าวว่า ในการนี้ ต้องขอขอบคุณ ป๋าป้อม และแม่หนู ผู้บริหารร้านมายัง ที่ร่วมนำเค้กมาอวยพรวันเกิด และขอขอบคุณ ดร.ธีรภัทร มีเดช ที่ปรึกษา รมว.สาธารณะสุข พ.ต.ท.สวภณ คะอังกุ สวป.สน.หัวหมาก พญาต่อ สมาชิกพรรคกล้าธรรม ที่ร่วมส่งสิ่งของมาอวยพรวันเกิดปีนี้.








