ศาลอาญา เผยสถิติคดีอาชญากรรมโซเชี่ยลแซงหน้ายาเสพติด เร่งแก้ปัญหาปี2569

ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศาลอาญา เผยสถิติคดีอาขญากรรมโซเชี่ยลแซงหน้ายาเสพติดกว่าเท่าตัว เร่งแก้ไขปัญหาปี2569
วันนี้ (30 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องประชุมชั้น 10 คณะผู้บริหารศาลอาญาจัดกิจกรรมผู้บริหารศาลอาญาพบสื่อมวลชน โดยมี นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา รวมทั้ง นายรัชชา สุทธิมา นายวชิระ ทนินซ้อน นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นายณัฐนันท์ ดุจดำเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา น.ส.นภาวรรณ ขุนอักษร ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา นางเพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ เลขานุการศาลอาญา นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมและผอ.ศาลอาญาร่วมงาน
โดยนายรัฐวิชญ์ กล่าวถึงการยกระดับสิทธิเสรีภาพประชาชนจากภัยออนไลน์ว่า สถิติการรับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของศาลอาญามากขึ้นอย่างมีนัยยสำคัญ ซึ่งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วแต่รับคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์มากถึง 4,500 เรื่อง เป็นจำนวนที่มากกว่าคดีเกี่ยวกับยาเสพติดกว่าเท่าตัว เนื่องจากเป็นคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ทำให้มีผู้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและถูกหลอกลวงจำนวนมาก ถือว่าเป็นโจทก์ใหญ่ในปี 2569 ไม่ใช่เฉพาะศาลอาญาเท่านั้น แต่ศาลทั่วประเทศน่าจะต้องรับมือคดีอาชญากรรมทางออนไลน์มากขึ้น ทางอธิบดีศาลอาญาก็ได้เปิดศูนย์คุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ด้วย โดยภารกิจหลักของศูนย์คุ้มครองคือการปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 20 ที่กระทรวงดิจิทัลยื่นคำร้องขอให้ศาลปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ซึ่งทางแผนกก็ปิดไปแล้วมากกว่า 500,000 เว็บไซต์
นายรัฐวิชญ์ กล่าวอีกว่า ศาลอาญาจะดำเนินการให้คำปรึกษาประชาชนที่ประสบภัยออนไลน์ เปิดศูนย์รับคำร้อง เพื่อกลั่นกรองและส่งต่อให้กระทรวงดิจิทัล อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญาจะมีการแก้ไขใหม่ โดยเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเข้าไปด้วย กรณีนี้ในมาตราที่แก้ไขใหม่ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลไต่สวนเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์ได้ โดยศาลไต่สวนและให้ผู้ให้บริการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ เป็นภารกิจใหม่ของศาลอาญา และสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเพื่อนำภาพไม่เหมาะสมออกจากเว็บไซต์โดยการยื่นคำร้องออนไลน์ รวมทั้งพิจารณาคดีลับด้วย
นายรัฐวิชญ์ กล่าวอีกว่า คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยบัญชีม้าเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุด ส่วนใหญ่ประชาชนที่เป็นจำเลยมักรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บางคนอาจจะรู้ว่ามีความเสี่ยง ตนอยากสื่อสารไปว่าความเสี่ยงมากถ้าเกิดเข้าบัญชีตัวเองไปถือว่าเป็นการกระทำความผิด เมื่อผู้เสียหายแจ้งความก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชี เราสามารถตัดตอนต้นเหตุอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ถ้าจัดการกับบัญชีม้า เป็นภารกิจอีกส่วนที่ศาลอาญาจะทำในปีหน้าโดยตั้งเครือข่ายคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์เพื่อให้ความรู้และป้องกันจากภัยออนไลน์ ถ้าเราช่วยกันเต็มที่คาดว่าจะลดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลงได้ในอนาคต