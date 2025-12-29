"โอ๊ค-อิ๊งค์" เยี่ยม "ทักษิณ" ก่อนเคาท์ดาวน์ปีใหม่ คุยพรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 9 ฝากให้กำลังใจ

MGR Online - "โอ๊ค-อิ๊งค์" พร้อมครอบครัว เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" บอกพรรคเพื่อไทย จับได้เบอร์ 9 จำได้ง่าย พูดคุยเรื่องความหลัง ด้านคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ
วันนี้ (29 ธ.ค.) เวลา 09.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" , น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยาของนายพานทองแท้ และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามีของ น.ส.แพทองธาร เป็นตัวแทนครอบครัว เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยทั้งหมดได้กล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งครั้งนี้เป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 29
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนคนเสื้อแดงได้กล่าวระหว่างครอบครัว "ชินวัตร" เดินเข้าเรือนจำฯ ว่า “เบอร์ 9 นายกรัฐมนตรี เบอร์ 9 ให้ได้ 377 เสียง“ พร้อมชูมือทำหมายเลข 9 อีกทั้ง คนเสื้อแดงยังมีการแจ้งต่อ น.ส.แพทองธาร ด้วยว่า “อยากช่วยนำเครื่องขยายเสียง ไปช่วยพรรคเพื่อไทยหาเสียง” ซึ่ง น.ส.แพทองธาร ก็ได้รับฟัง กล่าวขอบคุณ และประสานทีมงานให้คุยเรื่องรายละเอียดแทน เพราะการช่วยหาเสียงจะมีระเบียบขั้นตอนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดไว้ จะได้ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย
ต่อมา เวลา 10.50 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ น.ส.แพทองธาร เพิ่มเติมว่า วันนี้การพูดคุยเป็นไปด้วยดี คุณพ่อแฮปปี้ดี สนุกสนาน แต่อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กน้อย แต่วันนี้โดยรวมคุณพ่อดูสดชื่นต้อนรับปีใหม่ด้วย
เมื่อถามว่า นายทักษิณ ได้แนะนำมาทางพรรคเพื่อไทยอย่างไร หรือไม่ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า คุณพ่อก็ได้มีการให้กำลังใจและบอกว่าอย่างน้อย เบอร์ 9 จำง่าย หากมีคนมาเลือก ตัวเลขหลักเดียวก็ง่ายดี แต่ส่วนใหญ่คุณพ่อเล่าให้ฟังในสมัยของคุณพ่อเองว่าเขาจับได้เบอร์อะไร อย่างไร รวมถึงเล่าไปถึงสมัยแรก ๆ ที่เคยจับได้เบอร์ 7 ทำนองนี้ คุณพ่อจะชอบเล่าความหลังให้พวกเราฟังมากกว่า และคุณพ่อยังบอกด้วยว่า “อายุเยอะแล้ว คนแก่ก็จะมีความหลังเยอะหน่อย“
ส่วนว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับ 1 ในการจัดทัพรัฐบาลหรือไม่ น.ส.แพทองธาร ยิ้มกว้างและกล่าวว่า เราก็ต้องให้กำลังใจกันไปค่ะ
เมื่อถามกรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) จับได้เบอร์ 9 การรับสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ตรงกับยุคของพรรคไทยรักไทย ปี พ.ศ. 2548 นั้น นายพานทองแท้ ระบุว่า เรื่องนี้ระหว่างการพูดคุย คุณพ่อได้รำลึกถึงความหลังเล็กน้อยด้วย
ทั้งนี้ คนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร ต่างก็ส่งเสียงว่า “เพื่อไทยแลนด์สไลด์ เพื่อไทยเบอร์ 9“ ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางกลับออกจากพื้นที่เรือนจำฯ
นอกจากนี้ การเปิดให้บริการเยี่ยมญาติของเรือนจำกลางคลองเปรม จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.68 และจะเปิดให้เยี่ยมญาติอีกครั้งในวันที่ 5 ม.ค.69 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของปี 2568 ที่ครอบครัวชินวัตรจะได้เข้าเยี่ยมญาตินายทักษิณภายในเรือนจำฯ ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่