​"เอกวิทย์" กรรมการ ปปช.ส่งทนายแจ้งจับ "พ.ต.อ.ภาคภูมิ" กล่าวหารับทองแท่ง"บิ๊กโจ๊ก"แลกล้มคดี

"เอกวิทย์ " ​กรรมการ ป.ป.ช. ส่งทนายแจ้งความเอาผิด "พ.ต.อ.ภาคภูมิ" อดีตลูกน้อง"บิ๊กโจ๊ก" กล่าวหาพัวพันรับสินบนทองคำแท่ง 246 บาทแลกล้มคดี ยันไม่เคยมีทองแท่ง-ไม่เคยไปสมาคมชาวปักษ์ใต้ ซ้ำไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัว


​วันนี้ (29 ธ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ พ.ต.อ.เอกภาคภูมิ พิศมัย อดีตนายตำรวจคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร.ในข้อหา "แจ้งความเท็จและกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญา" กรณีกล่าวหานายเอกวิทย์ พัวพันคดีพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ติดสินบน คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นทองคำแท่ง 246 บาทแลกเคลียร์คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช.

​ทนายความนายเอกวิทย์เปิดเผยว่า การเข้าแจ้งความในครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ได้ไปแจ้งความกล่าวหาว่า นายเอกวิทย์ มีการเรียกรับสินบนเป็นทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 246 บาท ซึ่งขอยืนยันว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง นายเอกวิทย์ ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อีกทั้งกระบวนการคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใน ป.ป.ช. นั้นมีความเข้มงวดและผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด

​​ทนายความนายเอกวิทย์กล่าวต่อว่า การที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอื่นอยู่แล้ว ออกมากกลับคำให้การเช่นนี้ มองว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในของฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ซึ่งตนไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการกล่าวหาว่ารับสินบน ตัวผู้แจ้งความเองก็ต้องมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานด้วย แต่หากเป็นเรื่องไม่จริง ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จทันที

​"ท่านเอกวิทย์ไม่เคยมีทองคำแท่งตามที่ถูกกล่าวหา ไม่เคยเดินทางไปที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ และที่สำคัญคือไม่เคยรู้จักกับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ เป็นการส่วนตัว เคยพบกันเพียงครั้งเดียวในขั้นตอนการไต่สวนตามหน้าที่เท่านั้น" ทนายความกล่าว

​ส่วนกรณีที่ทางฝั่งคู่กรณีอ้างว่ามีหลักฐานเด็ดนั้น ทางทีมทนายความยืนยันว่าไม่มีความกังวลใจและพร้อมที่จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด เนื่องจากเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์และหลักฐานที่มีอยู่





