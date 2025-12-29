อสส.ยันไม่เอี่ยวการเมือง หลังลูกสาวลงสมัครสส.นนทบุรี พรรคภูมิใจไทย

อัยการสูงสุด เผยไม่เกี่ยวข้องการตัดสินใจ หลังลูกสาวสวมเสื้อภูมิใจไทย ลงสมัครสส.นนทบุรี ยันไม่มีเสื้อสี-ไม่ยุ่งการเมือง
วันนี้ (29 ธ.ค.) นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด กล่าวถึง กรณีที่ น.ส.กัญญาพร แก้วทิพย์ ลูกสาว นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ลงสมัคร สส.นนทบุรี เขต 1 ในนามพรรคภูมิใจไทย
ว่าเรื่องนี้ตนไม่เกี่ยวข้องกับการที่ลูกสาวตนตัดสินใจ ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหน เป็นเรื่องของลูกสาวที่ต้องตัดสินใจเอง
เนื่องจากก็โตบรรลุนิติภาวะเเล้ว ให้เขาตัดสินใจเลือกทางเดินเอง ตนเป็นคนไม่มีสีเสื้อเเละไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง