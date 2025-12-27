เยาวชน 16 ฉุนหนุ่มใหญ่ เตือนเรื่องพฤติกรรมไม่ดี คว้ามีดแทงดับสลด

เยาวชนวัย 16 ถูกหนุ่มใหญ่เตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โมโหคว้ามีดแทง 2 แผล เสียชีวิตกลางกรุง
วันนี้ื(27 ธ.ค.) พ.ต.ท.พงศ์วุฒิ ระดาเสริฐ สวป.สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุ จากศูนย์วิทยุ สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุ ชายถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณใกล้วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ถนนพระรามที่ 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. จึงเดินทางตรวจสอบพร้อมกำลังฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.ปทุมวัน และอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุอยู่บนทางเท้า ใกล้เคียงวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อ นายกฤษณรัตน์ อายุ 53 ปี สวมเสื้อยืดคอกลม กางเกงยีนขายาว มีบาดแผลถูกแทงบริเวณชายโครงซ้าย 1 แผล และรักแร้ซ้าย 1 แผล รวม 2 แผล อาการสาหัส เจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน ทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และห้ามเลือด ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียว แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็น เยาวชนชาย อายุ 16 ปี นั่งรอมอบตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ สอบสวนเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุให้การว่าอาศัยอยู่ใกล้วัดบรมนิวาสฯ และถูกผู้เสียชีวิตว่ากล่าวตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความไม่พอใจ ก่อนใช้อาวุธมีดก่อเหตุทำร้ายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม สน.ปทุมวัน ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป