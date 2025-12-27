รวบจิ้งจอกสาว แชตนัดหลับนอน ก่อนฉกสร้อยทองพร้อมหลวงพ่อแพมูลค่า 6 หมื่นหนี

กองปราบรวบสาวแสบแชตตีสนิทเหยื่อในแอปฯหาคู่ชวนร่วมหลับนอน ก่อนฉวยโอกาสฉกสร้อยคอทองคำพร้อมหลวงพ่อแพเลี่ยมทองมูลค่า 60,000 บาทหลบหนี
วันนี้ ( 27 ธ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.สมพิษ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ชาว จ.สุพรรณบุรี ตามหมายจับศาลแขวงนนทบุรี ที่ จ.100/2568 ลงวันที่ 24 มี.ค.68 ข้อหา “ลักทรัพย์” ได้บริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่งภายใน ซอย 5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2566นายบันเทิง (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหายได้รู้จักกับ น.ส.สมพิษ ผู้ต้องหาผ่านแอปพลิเคชัน omi หาคู่ เมื่อสนิทสนมกันจึงได้ชักชวนมาร่วมหลับนอนที่บ้านพักของผู้เสียหายสองวัน ก่อนพาไปส่งขึ้นรถกลับบ้าน หลังจากนั้นนายบันเทิงก็ไม่ได้พบกับผู้ต้องหาอีกเลย จนกระทั่งต่อมาได้ตรวจสอบพบว่าสร้อยคอทองคำ พร้อมกับพระหลวงพ่อแพเลี่ยมทอง ราคา 60,000 บาท ที่เก็บรักษาไว้ในกล่องเก็บเงินที่ใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานได้สูญหายไป จึงเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า น.ส.สมพิษ ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่จ.กาญจนบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป