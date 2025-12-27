ผบ.ตร.แสดงความเสียใจ "ด.ต.สังเวียน" ตชด.ยะลา ถูกยิงดับขณะปฏิบัติหน้าที่ กำชับดูแลครอบครัว สั่งล่าตัวมือก่อเหตุ

ผบ.ตร. แสดงความเสียใจเหตุสูญเสีย ตชด. ยะลา ถูกคนร้ายซุ่มยิงดับขณะปฏิบัติหน้าที่ กำชับดูแลสิทธิประโยชน์ครอบครัวเต็มที่ทุกด้าน กำชับเร่งล่าตัวมือก่อเหตุมาดำเนินคดี
วันนี้ (27 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แสดงความเสียใจและความห่วงใย ต่อการสูญเสียกำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณี ด.ต.สังเวียน แก้วเพชร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ถูกคนร้ายซุ่มยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ บริเวณจุดตรวจพงยือไร หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว ด.ต.สังเวียน ที่วัดนาหว้า ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ทั้งด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ เพื่อบรรเทาความสูญเสียและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยัน จะดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุด ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป