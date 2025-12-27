จำคุก"ประสิทธิ์ เจียวก๊ก"1,210 ปี ฉ้อโกงประชาชน หลอกลงทุนสูญพันล้าน ส่วนคนสนิทโดนคุก 111 ปีเศษ

ศาลอาญาสั่งจำคุก"ประสิทธิ์ เจียวก๊ก"1,210 ปีฐานฉ้อโกงประชาชน หลอกแมงเม่าลงทุนสูญพันล้านบาท ส่วนคนสนิทโดนคุก 111 ปีเศษ ปรับ 2 บริษัทๆละ 80 ล้านเศษคืนเงินให้ผู้เสียหาย 267 ราย ยกฟ้องจำเลย 2 ราย แต่ให้ขังระหว่างอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีดำอ.1472/2566 ที่อัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1 เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท เหนือโลก จำกัด ที่1โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจ ที่1บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจที่ 2 นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อดีตประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินที่ 3 นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนท์ ที่ 4 นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ คนสนิท ที่ 5 และน.ส.ณัฐวรรณ อุตตะมะปรากรม ที่ 6 เป็นจำเลยร่วมกันที่1-6 ตามลำดับในความผิดฐา ฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
กรณีพวกจำเลยร่วมหลอกลวงประชาชนผู้เสียหายจำนวนมากมาร่วมลงทุน
จำเลยให้การปฏิเสธและถูกคุมขังในเรือนจำ
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่ 1-3 มีความผิดตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการกู้ยืมเงิน,ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนให้ลงโทษตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินฯอัน้ป็นกฎหมายบทหนักที่สุดโดยการกระทำของจำเลยที่ 1-3 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมปรับบริษัทที่1-2 รายละ5แสนบาท จำคุกนายประสิทธิ์จำเลยที่ 3 รวม 242 กระทงๆ ละ 5 ปี รวมจำคุก 1,210 ปี และรวมปรับบริษัทจำเลยที่ 1-2 รายละ 121 ล้านบาท
ส่วนจำเลยที่ 5 มีความผิดตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินและเป็นผู้สนับสนุนฯจำคุกรวม 37 กระทงๆละ 3 ปี 4 เดือนเป็น 111 ปี 148 เดือนทางนำสืบของจำเลยที่1-3 และที่ 5 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบ้างลดโทษให้กระทงละ 1 ใน 3 คงปรับบริษัทจำเลยที่ 1-2 รายละ 80 ล้านบาทเศษ ส่วนนายประสิทธิ์จำเลยที่ 3 เหลือจำคุก 806 ปี 8 เดือน และคงจำคุกจำเลยที่ 5 ไว้ 74 ปี 8 เดือน 29 วัน
อย่างไรก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกนายประสิทธิ์ จำเลยที่3และนาย
วิมกริช จำเลยที่ 5 ไว้คนละ 20 ปี ตามกฎหมาย และให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายรวม 267 คนด้วย ยกฟ้องจำเลยที่ 4 และ 6 แต่ให้ขังไว้ระหว่างอุทธรณ์
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2566 ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีฉ้อโกงคดีแรกให้จำคุกนายประสิทธิ์รวม 1,155 ปี ฐานกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน แต่ตามกฎหมายให้ลงโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และให้จำเลยทั้งร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท