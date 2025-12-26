บก.จร.ปล่อยแถว โครงการลดอุบัติเหตุ รณรงค์ "เมาไม่ขับ" คุมเข้มโชเฟอร์รถทัวร์

MGR Online-รอง ผบช.น.ร่วมปล่อยแถว โครงการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2569 ที่ขนส่งหมอชิต 2 พร้อมรณรงค์ "เมาไม่ขับ" ให้กับโชเฟอร์รถทัวร์ พร้อมแจกของกินให้ ปชช.ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หมอชิต 2 พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.อ.เรวัฎ นูมหันต์ ผกก.1 บก.จร. พ.ต.ท.มนตรี ศรีวัฒนฤทธิ์ รอง ผกก.6 บก.จร.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานีขนส่งหมอชิต 2 พร้อมร่วมกิจกรรมรณรงค์ "เมาไม่ขับ" ให้กับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และแจกขนม ลูกอม เครื่องดื่มแบรนด์ ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
โดย กก.5 บก.จร.ได้มีการจัดชุดปฏิบัติงานตามสถานีขนส่งทั่วกรุงเทพทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ขนส่งหมอชิต 2 ขนส่งสายใต้ และขนส่งเอกมัย ได้มอบแผนปฏิงานแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนที่ 1 พื้นที่คัดกรองทำหน้าที่ตรวจวัดเบื้องต้น หากพบว่ามีแอลกอฮอล์จะให้มาทำการวัดยืนยันผล โซนที่ 2 พื้นที่ตรวจคัน ตรวจยืนยันผลแอลกอฮอล์ ทำการตรวจยืนยันผล หากเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์/20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีไม่มีใบขับขี่, อายุไม่ถึง 20 ปี, ใบขับขี่ชั่วคราว, ใช้ใบขับขี่ผิดประเภท และผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ต้องไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือด (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ให้ทำการบันทึกจับกุมดำเนินคดี และโซนที่ 3 พื้นที่ควบคุมผู้กระทำผิด/นำส่ง สน.