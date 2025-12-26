ตม.โต้กัมพูชาปล่อยเฟคนิวส์ ไทยคุกคามต่างชาติต่อเครื่องที่สนามบิน

รอง ผบช.สตม.แจงกรณีกัมพูชาปล่อยเฟคนิวส์ ใส่ร้ายไทยคุกคามต่างชาติต่อเครื่องที่สนามบิน
วันนี้ (26 ธ.ค.) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม. เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนัก รวมถึง มีข้อซักถามจากทางสถานทูตไทยหลายแห่ง กรณีอ้างว่ามีข้อมูลจากสถานทูตกัมพูชาในต่างประเทศปล่อยข่าวเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่บินผ่านไทย เพื่อต่อเครื่องไปกัมพูชา ให้ระมัดระวังการคุกคามจาก ตม.ไทยนั้น ข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เฟคนิวส์
พล.ต.ต.เชิงรณ ชี้แจงว่า ผู้โดยสารต่างชาติ ที่บินต่อเครื่องที่สนามบินไทย โดยเฉพาะสุวรรณภูมิ และดอนเมือง เพื่อไปกัมพูชา เป็นผู้โดยสารที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย จึงไม่ต้องผ่านการตรวจจาก ตม.แต่อย่างใด เนื่องจากผู้โดยสารจะเดินต่อเครื่องในเขต Air side ได้เลย
พล.ต.ต.เชิงรณกล่าวต่อว่า ดังนั้น การอ้างว่าชาวต่างชาติถูกคุกคามนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ ข่าวดังกล่าว น่าจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อสร้างกระแสทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวนมาก ถึงวันละไม่น้อยกว่า 75,000-80,000 คนต่อวัน
และขอยืนยันว่า ตม.ไทย ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ปีใหม่ ที่กำลังจะถึงนี้ โดย พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่ง ตม.ทุกด่านทั่วประเทศ โดยเฉพาะสนามบิน ให้ระดมกำลังพลเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจหนังสือเดินทางเข้าออกประเทศของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ