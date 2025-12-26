ศาลแขวงพระนครใต้สั่งจำคุก"แอน-จักรพงษ์" 2 ปี หลอก"หมอเส"ลงทุนซื้อหุ้นกู้"บริษัท เจเคเอ็น"

ศาลแขวงพระนครใต้สั่งจำคุก"แอน-จักรพงษ์" 2 ปี ฉ้อโกง หลอก"หมอเส"ลงทุนซื้อหุ้นกู้"บริษัท เจเคเอ็น" และปรับเงินบริษัท 4 หมื่นบาท
วันนี้ (26 ธ.ค.) ศาลแขวงพระนครใต้
อ่านคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำ อ.1440/2566 ที่นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล หรือ หมอเส ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช โจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 1 และนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ อดีตผู้บริหารที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง
พฤติการณ์คดีเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2566 ถึงวันที่ 8 ส.ค.2566 จำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงโจทก์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทก์ โดยชักชวนให้โจทก์ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ทราบดีอยู่แล้วว่า จำเลยทั้งสองไม่สามารถคืนเงินให้แก่โจทก์ในวันเวลาตามที่แจ้งได้ เนื่องจากภาระทางการเงินของจำเลยที่ 1 ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวได้ โดยการหลอกลวงเช่นว่านั้น จำเลยทั้งสองได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากโจทก์ จำนวน 30,000,000 บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่ เขต วัฒนา กทม. ขอให้ลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา ม.341
โดยวันนี้ ผู้รับมอบอำนาจบริษัทจำเลยที่ 1 มาศาล ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ศาลเคยมีคำสั่งออกหมายจับเกิน 1 เดือนแล้ว ไม่มาศาล และยังจับตัวไม่ได้ ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลยที่ 2
โดยคำพิพากษาสรุปว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 40,000 บาท หากจำเลยที่ 1ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29
และลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี