ป.ป.ส. ตรวจเข้มปัสสาวะพนักงานขับรถ สายใต้ใหม่ สร้างความปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่

MGR Online - ป.ป.ส. ผนึกภาคี ลงพื้นที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถ สร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
วันนี้ (26 ธ.ค.) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2569 ภายใต้คำขวัญ “ประชาอุ่นใจเดินทางปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2569”
โดยมี พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พ.ต.ท.กิตติภพ ขำขาว สารวัตรป้องกันปราบปราม สน.ตลิ่งชัน , พ.ต.อ. โชคชัย วระศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , ผู้แทนกองกำกับการสุนัขตำรวจ (K9) , ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก , ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จำกัด , ผู้แทนบริษัท สิริ โปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด และ ผู้แทนสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมปฏิบัติการ
นายปฤณ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวและมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากจึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน การรับรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและการรู้เท่าทันขบวนการค้ายาเสพติดควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้านอย่างปลอดภัย
นายปฤณ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร หากตรวจพบสารเสพติด จะดำเนินการตามหลักการ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” โดยสอบถามความสมัครใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งหากบำบัดครบถ้วนตามขั้นตอนจะถือว่าไม่มีความผิดทางอาญา
"นอกจากนี้ ยังมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อเตือนภัยประชาชนให้รู้เท่าทันขบวนการค้ายาเสพติด โดยเน้นย้ำเรื่องการระมัดระวังสัมภาระ ไม่รับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจตกเป็นเครื่องมือขนส่งยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว รวมถึงเตือนเรื่องการรับจ้างเปิดบัญชีม้า ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
สรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีการตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 23 ราย ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด
นายปฤณ กล่าวทิ้งท้ายโดยขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชน ที่ร่วมผนึกกำลังปฏิบัติหน้าที่มอบความอุ่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานขับรถพักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด เพื่อส่งผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพและขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐ ซึ่งสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย