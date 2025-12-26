ปลัดจังหวัดนนทบุรีลาออกจากราชการ เปิดตัวเข้าสู่สนามการเมือง ลงสมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย

วันที่ 25 ธ.ค.68 บรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เต็มไปด้วยความคึกคัก หลังนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรี ตัดสินใจยุติบทบาทในชีวิตข้าราชการ เพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัว โดยได้เข้าพบนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อกล่าวอำลาอย่างเป็นทางการ ภายหลังยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของวันเดียวกัน
บรรยากาศภายในศาลากลางเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรภาพและความผูกพัน เพื่อนพี่น้องจากทุกหน่วยงาน ทั้งนายอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน เดินทางมาร่วมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง หลายคนร่วมมอบดอกไม้ แสดงความยินดี และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางบทบาทใหม่
ภายหลังจากนั้น นายชุ้น ณัฐเดช ได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองนนทบุรี ศาลพระภูมิ และอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นภารกิจใหม่ โดยยังมีเพื่อนพี่น้องจากหลายหน่วยงานร่วมเดินทางไปให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
อดีตปลัดจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า การตัดสินใจก้าวสู่เวทีการเมืองครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจที่จะทำงานรับใช้ประชาชนในอีกบทบาทหนึ่ง โดยเลือกสังกัดพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากเห็นว่านโยบายของพรรคให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นงานที่ตนมีประสบการณ์และความถนัดจากการทำงานในสายปกครองมาโดยตลอด
หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ทำหน้าที่ สส.จังหวัดนนทบุรี เขต 7 นายชุ้น ณัฐเดช ระบุว่า จะนำประสบการณ์การทำงานเชิงพื้นที่และการประสานงานทุกภาคส่วน มาต่อยอดในเวทีนิติบัญญัติ เพื่อผลักดันนโยบายให้ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง