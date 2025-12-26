แม่-พี่สาว เข้าเยี่ยม “ต๊อก คลองเตย” ยันไม่ประกันตัว เพียงแต่ติดใจการจับกุม

แม่และพี่สาว เข้าเยี่ยม “ต๊อก คลองเตย” ผู้ต้องหายิงสู้ตำรวจ ที่ สน.ท่าเรือ ยืนยันไม่ขอประกันตัว เพียงแต่ติดใจเรื่องการจับกุม
จากกรณีนายบุรินทร์ หรือต๊อก คลองดตย ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ตำรวจ สน.ท่าเรือ จนได้รับบาดเจ็บ และมีชาวบ้านถูกลูกหลง บาดเจ็บอีก 2 ราย ภายหลังถูกตำรวจชุดสืบสวน บก.น.5 ชุดสืบนครบาล ชุดปฎิบัติการพิเศษ บก.น.5 และสน.ท่าเรือ ติดตามจับกุมตัวได้ ที่โรงแรมในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ พร้อมของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ก่อนนำตัวคุมขังที่ สน.ท่าเรือ ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนืองแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (26 ธ.ค.) ที่ สน.ท่าเรือ พี่สาวได้พาแม่ ของนายบุรินทร์ ผู้ต้องหา ซึ่งป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ ทุพพลภาพ นำกะเพราหมูสับไข่ดาว 2 กล่อง น้ำอัดลม น้ำหวาน มาเยี่ยม ทั้งนี้พี่สาว ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้มาเยี่ยมเฉยๆ ยืนยันว่า ไม่ประกันตัว นำเงินไปให้แม่ดีกว่า ยอมรับว่าพฤติกรรมของน้องชายตนไม่ดี เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน ทั้งการครองครองอาวุธปืน เสพยาเสพติด (ไอซ์) ตนยังเคยแจ้งจับน้องชายตนเลยเพราะทนกับพฤติกรรมไม่ไหว และยอมรับว่าน้องชายมีอาการจิตเวชจริง เคยส่งไปบำบัดอาการทางจิตเวชอยู่หลายครั้งตลอดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสาเหตุก็มาจากการเสพยาเสพติด จนมีภาวะประสาทหลอน
ในส่วนคดียิงต่อสู้ตำรวจตนขอให้เป็นไปตามกระบวนการได้เลย แต่สิ่งที่ครอบครัวติดใจคือเรื่องของหมายจับ ว่าทำไมเพิ่งมาจับ เพราะก่อนหน้านี้น้องชายก็อยู่บ้านตลอดไม่ได้หลบหนีไปไหน ทำไมไม่เลือกจับกุมที่บ้าน แต่กลับเลือกไปจับกุมในเขตชุมชนจนทำให้มีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคดีพยามฆ่าเพื่อนบ้านในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาตนยังติดใจเพราะทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการแจ้งความ แต่คดีกลับมีความคืบหน้าเพียงฝั่งของคู่กรณีเท่านั้น ทั้งที่น้องชายตนก็ได้รับบาดเจ็บและถูกทำร้ายด้วย โดยยืนยันว่าเลือดที่เปื้อนเสื้อเป็นของน้องชายทั้งหมด ส่วนที่คู่กรณีอ้างว่าน้องชายพกอาวุธไปหาเรื่องนั้น ตนยืนยันว่าน้องชายถูกทำร้ายจึงต้องป้องกันตัว และอยากให้เอากล้องวงจรปิดมาเปิดพิสูจน์ความจริงทั้งหมด