ตร.เปิด 4 โครงการ ของขวัญปีใหม่ “Police Care - ฝากบ้าน - Cyber Check – ห้องพักทั่วไทย”

ผบ.ตร.กำชับ 3 มาตรการเข้ม พร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พร้อมเปิดตัวของขวัญปีใหม่ 4 โครงการ “Police Care - ฝากบ้าน - Cyber Check – ห้องพักทั่วไทย”
วันนี้ (26 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.), พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา รอง จตช., พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร., พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ผบ.ตร.สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความสะดวกการจราจรฯ” พร้อมกำชับเพิ่มเติม 3 มาตรการ ได้แก่
1. ด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย กำชับให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเครือข่ายใยแมงมุม ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ประชาชนจำนวนมาก ตรวจตราเข้มงวดทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานที่สำคัญต่าง ๆ จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในพื้นที่ความขัดแย้งสูง พื้นที่ปะทะแนวชายแดน ให้ครอบคลุม รองรับสถานการณ์ จัดกำลังลาดตระเวน เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติ รวมทั้งดูแลบ้านเรือนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจอย่างเต็มที่
2. มาตรการด้านการจราจร และการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องบริหารจัดการจราจร เร่งระบายรถ กำชับมาตรการป้องกัน และลดความสูญเสีย ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการคืนพื้นผิวจราจร การแก้ไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซ้ำซาก ควรจะต้องมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม พร้อมกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับการจราจร โดยเฉพาะข้อหาหลักที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถระหว่างเมาสุรา ไม่สวมหมวกกันน็อค เป็นต้น
3. มาตรการด้านการบริหารจัดการและการควบคุมการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอยู่ในพื้นที่ตลอดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้ รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ และตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ ช่วยไปตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
ผบ.ตร. กล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว อุ่นใจในการเดินทาง การร่วมงานเทศกาลปีใหม่ ตำรวจจะดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกจราจร อย่างเต็มที่จนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับที่พักทุกหลัง พร้อมขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย เป็นหน้าที่ของตำรวจทุกนายที่ต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาเทศกาลเช่นนี้ เมื่อเป็นตำรวจแล้ว คงต้องเสียสละเวลาที่จะได้เจอครอบครัว และต้องเหน็ดเหนื่อยกันเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทาง สังสรรค์ในเทศกาล แต่อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจ ทุ่มเททำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้เปิดตัว “ของขวัญปีใหม่ 2569 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ประชาชน” จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1. แอปพลิเคชัน “Police Care” ตำรวจห่วงใยประชาชน เป็นแอปพลิเคชันเพื่อบริการแก่ประชาชน รวมข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลบริการสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวดเร็ว และปลอดภัย ในแอปพลิเคชันเดียว มีฟังก์ชั่นหลากหลาย อาทิ คู่มือการแจ้งความ, ค้นหาสถานีตำรวจพื้นที่เกิดเหตุ, ตรวจสอบข้อมูลทางคดีและใบสั่งจราจร, ตรวจสอบตำรวจปลอม, กฎหมายต้องรู้, คู่มือการขออนุญาต, แจ้งอายัดบัญชี
2. แอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน (Vacation House Watch)” เที่ยวอุ่นใจฝากบ้านให้ตำรวจดูแล ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างจังหวัดไม่มีใครอยู่บ้าน สามารถลงทะเบียนฝากบ้านกับตำรวจได้ 2 วิธี คือ ที่สถานีตำรวจในพื้นที่บ้านพัก และแอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน (Vacation House Watch)” โดยผู้ฝากบ้านสามารถตรวจสอบรายงานผลการตรวจบ้านจากตำรวจผ่านแอปพลิเคชัน
3. แอปพลิเคชัน “Cyber Check” ประกอบด้วยฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบเพื่อป้องกันภัยมิจฉาชีพ ได้แก่ เช็กเบอร์โทร, เช็กบัญชีธนาคาร, เช็ก SMS, เช็กสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อลดผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต้องสงสัยได้ด้วยตนเอง ป้องกันการตกเป็นเหยื่อ ซึ่งสามารถทราบผลทันทีด้วยระบบแจ้งเตือนระดับความเสี่ยง และบัญชีที่มีความปลอดภัย
4. โครงการห้องพักทั่วไทย จากใจตำรวจทางหลวง เปิดให้บริการห้องพักฟรี จำนวน 205 หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ และบริการจุดกางเต็นท์ เพื่อให้ผู้ขับขี่ที่อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือรถเสีย ได้พักผ่อนอย่างปลอดภัย พร้อมบริการเสริม เช่น เครื่องดื่ม ของว่าง, WiFi และตรวจสภาพรถ โดยสามารถติดต่อสอบถามและจองก่อนเข้าพักอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ booking.hwpdth.com
ทั้งนี้ หากประสบเหตุ พบเบาะแสอาชญากรรม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย หรือขอความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 และหากมีอุบัติเหตุ ขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางหลวง โทรสายด่วน 1193 ตำรวจทางหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง