"พ.ต.ต.วรเมธ" เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหงาว ประจำปี 2568 ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ (25 ธ.ค.) ที่สนามโรงเรียนบ้านดอนไชย ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ว่าที่ พ.ต.ต.วรเมธ ธรรมจันตา นายกเทศมนตรีตำบลหงาว เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาประชาชนและเยาวชนตำบลหงาว ประจำปี 2568 โดยมี นายนิรุท รุ่งรุจี ผอ.โรงเรียนบ้านดอนแยง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหงาว เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฯ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 25-27 ธ.ค. 68
มีโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลตำบลหงาว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุญนาค โรงเรียนบ้านดอนแยง และโรงเรียนบ้านดอนไชย เจ้าภาพ มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ส่วนกีฬาประชาชนจะทำการแข่งขันในวันที่ 27 ธ.ค. แข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเช่นกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีขาว สีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน รักการออกกำลังกาย มีความสามัคคี รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ว่าที่ พ.ต.ต.วรเมธ กล่าวว่า ด้วยในปัจจุบันยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดในสังคมไทย หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญ ในการเฝ้าระวังหาทางแก้ไข ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย เทศบาลตำบลหงาวจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด
จึงได้สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาฯ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน สร้างความสามัคคี มีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา.