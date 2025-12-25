"บังคับคดี" จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา

MGR Online - "กรมบังคับคดี-กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ" จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้ หลังศาลมีคำพิพากษา ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
วันนี้ (25 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า วานนี้ 24 ธ.ค. ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ นายเฉลิมชัย บัวจันอัด รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงาน
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของ จ.สงขลา ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และความสามารถในการชำระหนี้ของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรเทาความเสียหาย รวมทั้ง ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถฟื้นฟูชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวอีกว่า การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้พูดคุย เจรจา ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษา
"ไม่เพียงช่วยลดภาระหนี้สินแต่ยังช่วยลดปริมาณคดี เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี อันจะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมโดยรวม และประชาชนที่เข้าร่วมมหกรรมครั้งนี้ ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็ง" รมว.ยุติธรรม กล่าว
ด้าน นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ตามที่ จ.สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ประสบอุทกภัย ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ทั้งด้านการดำรงชีวิตและภาระหนี้สิน กรมบังคับคดี ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่มีคดีถึงที่สุดแล้ว ได้เข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้อย่างเป็นธรรม ช่วยลดภาระหนี้สิน ลดขั้นตอนการบังคับคดี และช่วยให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนี้ และสถาบันการเงิน จำนวน 13 สถาบัน
ประกอบด้วย 1. ธนาคารออมสิน 2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 5. บริษัท ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด 7. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 8. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด 9. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
10. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด 11. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอทีเอ็ม จำกัด 12. บริษัท เอทีเอ็ม สมาร์ท จำกัด และ 13. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการเงินได้เชิญลูกหนี้ เข้าร่วมงานจำนวน 3,450 ราย ทุนทรัพย์มากกว่า 676 ล้านบาท
ทั้งนี้ ภายในงานพบกับข้อเสนอพิเศษ อาทิ การขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ การงดการยึดทรัพย์ การงดการขายทอดตลาด การให้ส่วนลดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือให้เงื่อนไขพิเศษกรณีชำระหนี้ปิดบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดบูธนิทรรศการบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกรมบังคับคดี ได้ที่เว็บไซต์ กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79