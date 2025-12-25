“เต้ พระราม 7” ลงสมัครพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 2569 ท้าชนทุกพรรค

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 ธ.ค. 68 ที่สำนักงานใหญ่พรรคทางเลือกใหม่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” อดีต สส.บัญชีรายชื่อ-อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์-อดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนางสาวภคอร จันทรคณา อดีต สส.บัญชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ เดินทางมาลงสมัครสมาชิกพรรคทางเลือกใหม่
นายมงคลกิตติ์ หรือ “เต้ พระราม 7” กล่าวว่า วันนี้ตนเดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคทางเลือกใหม่ โดยมีทนายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ ซึ่งได้ทาบทามให้ตนเป็น 1 ใน 3 แคนดิเดตนายก ของพรรคทางเลือกใหม่ ที่จะสมัครในวันที่ 28 ธันวาคม นี้ โดยตนมีความตั้งใจว่ามีหลายนโยบายที่ตนเคยทำในพรรคไทยศรีวิไลย์ ซึ่งหัวหน้าพรรคเห็นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทหารผ่าน และสวัสดิการผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ถึง 90 ปี โดยใช้เงินจาก Entertainment Complex และคาสิโนในอนาคต มีอีกหลายนโยบายที่ตนตั้งใจจะทำ โดยต้องปรึกษาหัวหน้าพรรคก่อนจะส่งให้กกต. อนุมัติ จากฐานคะแนน ปี 66 พรรคทางเลือกใหม่ได้คะแนน เกือบ 80,000 คะแนนตนเข้าใจว่าตัวตนมีฐานเสียงมากพอสมควรคิดว่าพรรคทางเลือกใหม่ ถ้ากระแสไม่แรง 1 ใน 2 คน ต้องได้แน่ ยังมีเสียงจากประชาชนอีก 50% ที่ยังไม่ได้เลือกใคร อยากให้เลือกพรรคทางเลือกใหม่ ที่มีนโยบายหลายอย่างที่จับต้อง โดยไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยม ตนพร้อมท้าดีเบตทุกพรรค โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคุณเท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ตนอยากลองดูสักตั้งว่าจะเป็นยังไง
ด้าน นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ กล่าวว่า พรรคทางเลือกใหม่เป็นสถาบันการเมืองนอกสภา ทำการเมืองมาตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี วันนี้เป็นการเติมเต็มความสำเร็จ โดยได้คุณเต้ พระราม 7 อดีต สส. คุณภาพ สร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ถือว่าประสบความสำเร็จ พรรคทางเลือกใหม่พร้อมดีเบตทุกพรรค เพราะเรามั่นใจในโยบาย มั่นใจในคุณภาพ พรรคทางเลือกใหม่เป็นจิตอาสา ทุกคนมาด้วยใจไปด้วยกัน ฝากพี่น้องประชาชนคนไทย วันนี้ทั้งพรรคทางเลือกใหม่ที่มี เน้นปากท้องประชาชนโดยเฉพาะสิทธิ์ในการกู้เงินโดยไม่ต้องค้ำประกัน เน้นอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้าแผงลอย หาเช้ากินค่ำ แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ถ้าฟังนโยบายนี้แล้วดี พรรคทางเลือกใหม่ขอครอบครัวละ 1 เสียง เพื่อสนับสนุนนโยบาย ให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสถึงแหล่งเงินทุนง่ายๆ เลือกพรรคทางเลือกใหม่ เลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรค เลือกพรรคทางเลือกใหม่